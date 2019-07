BID apoya revitalización de Plan Puebla Panamá

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, expresó el apoyo del organismo a la revitalización del Plan Puebla Panamá (PPP), en el marco de una reunión de los países miembros de esa iniciativa.



"Queremos no solo poner recursos, sino cooperaciones técnicas y acompañar mucho este proceso", dijo Moreno a Efe. Los comisionados de los nueve países miembros, a excepción de Nicaragua, que no participó en el encuentro, se reunieron el miércoles en la sede del BID para avanzar en el proceso de reestructuración del Plan, a iniciativa del presidente mexicano, Felipe Calderón.



Más capacitación



Al BID le solicitaron más donaciones y que aumente la eficacia de la comisión de financiación del Plan, que ese organismo encabeza, explicó Gerónimo Gutiérrez Fernández, subsecretario de Asuntos Exteriores de México para América Latina y el Caribe. Además, los miembros quieren más programas de capacitación y que el BID fomente una mejor coordinación entre los ministerios de hacienda de los países, explicó el funcionario.



"No es tanto un problema de dinero. Las restricciones están por los techos de endeudamiento de los países en lo que se refiere a financiación y en la elaboración de proyectos bien concebidos", dijo Gutiérrez Fernández.



El subsecretario enfatizó que el relanzamiento del PPP no es una respuesta de México a los intentos del presidente venezolano, Hugo Chávez, de ampliar su influencia en Centroamérica y a la creación del Banco del Sur.



El PPP "puede reflejar puntos de vista distintos, pero estamos abiertos a la discusión", dijo Gutiérrez Fernández. "El propio Banco del Sur tiene objetivos similares (al PPP). Estamos en la mejor disposición de intercambiar experiencias", añadió.



Iniciativa se ha estancado



El Plan nació en 2001 a iniciativa del entonces presidente mexicano Vicente Fox, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social de los estados del sur y América Central.



Además de México y Nicaragua, lo integran Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. No obstante, la iniciativa se ha estancado en los últimos años.



Con su entrada en la residencia presidencial de Los Pinos, Calderón ha querido revitalizar el Plan, que hasta ahora ha canalizado 8.080 millones de dólares en inversión, principalmente en infraestructuras y energía.



"Se está relanzando, sí, sin duda. Reconocemos que ha habido cosas que han funcionado y cosas que no, y queremos movernos hacia algo más eficaz", dijo Gutiérrez Fernández.



Integración



Por su parte, Moreno reiteró el compromiso del Banco con una iniciativa que calificó como "muy importante". "Queremos trabajar muy de cerca con todos los gobiernos que conforman el Plan Puebla Panamá, creemos que quizás es el proceso de integración más avanzado que hay entre todas las Américas el que se da en Centroamérica, y obviamente es nuestro interés el ver cómo podemos apoyar a los países", dijo.



Gutiérrez Fernández explicó que los miembros pretenden simplificar la estructura de la iniciativa, reducir el número de proyectos y centrarlos en la construcción de carreteras, conexiones eléctricas, telecomunicaciones y el fomento de la competitividad.



En el ámbito social, las prioridades son el combate a las epidemias y la prevención y respuesta a desastres