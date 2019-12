Prioridades económicas pobremente atendidas

En Nicaragua se están atendiendo levemente los problemas torales de la economía del país, que influidos por la crisis económica y social que afecta al mundo, amenazan con agravar aún más la situación del país, advierte el economista René Vallecillo.



Vallecillo, consultado por EL NUEVO DIARIO, manifestó que en su criterio el enfoque de las prioridades del país debe ser la construcción de viviendas, caminos, el financiamiento a la producción agropecuaria, la entrega de asistencia técnica para incrementar los índices productivos, así como carreteras y caminos en las zonas productivas y generar energía más barata.



El economista explicó que esos sectores deben ser a su juicio los de mayor prioridad, debido al gran efecto multiplicador que tienen como actividad económica, tomando en cuenta que generan empleo, movilizan recursos económicos y por lo tanto dinamizan la economía nacional.



Para el también experto fiscal, si bien es una buena obra dotar de calles pavimentadas a los barrios, no es una prioridad toral en estos momentos, cuando se requiere dinamizar la economía nacional debido a los peligros que la crisis económica global conlleva para Nicaragua.



Varios economistas, entre ellos Vallecillo, creen que Nicaragua está entrando a una etapa sumamente peligrosa, la cual es la posibilidad de que el crecimiento de la economía del país se estanque totalmente, aparte de que es evidente que los índices inflacionarios están elevándose muy rápidamente.



De hecho, Nicaragua ya revela bajas tasas de crecimiento económico, y economistas independientes consideran que la inflación al finalizar el año llegará más allá de un 27 por ciento, muy por encima de lo alcanzado durante 2007, cuando el crecimiento de los precios en toda la economía alcanzó un 18.66 por ciento.



Los planes gubernamentales eran que no se pasara de un 10 por ciento hacia el año pasado, pero esa cifra fue ampliamente superada por la realidad y este año amenaza con seguir incrementándose, ante el maléfico influjo de los altos precios del petróleo y de la falta de políticas adecuadas que frenen esa expansión de la crisis.



Hay que priorizar construcción y producción

Al respecto, Vallecillo dijo que el impulso de actividades ligadas a la construcción de viviendas y caminos, así como al impulso de la producción al corto plazo, y a la par, al mediano plazo, de la productividad, tiene un mayor efecto en la reducción de la pobreza, al crear más empleos que la pavimentación de calles en los barrios.



De acuerdo con el economista, no se han establecido realmente las prioridades, y si bien los programas de Hambre Cero y Usura Cero son buenos, no tienen la profundidad y rapidez del efecto que se requiere en la economía.



Para Vallecillo los programas que está impulsando el gobierno actual tienen más efecto político que impacto económico a corto plazo. Pero si las autoridades gubernamentales llaman a todos los sectores a discutir los problemas de la economía en su conjunto, entonces sí se podría comenzar a sentir el efecto multiplicador de las obras a echar a andar, dado que tendrían el consenso de todos y conllevarían que se reduzca el riesgo país.



Para Vallecillo todas las fuerzas vivas de la nación deben concitar un gran esfuerzo para enfrentar el grave peligro de los altos precios del petróleo a nivel mundial, y a la par evitar que se estanque la producción nacional, por lo cual es necesario realizar un plan productivo de emergencia, mediante el cual se entregue masivamente semilla para producir alimentos.



“Si eso se hace rápidamente, tendremos buenos resultados de postrera y apante”, dijo el economista, recordando que el gobierno del presidente Ortega ha levantado la bandera de los pobres y es por eso que debe focalizar un enorme esfuerzo, juntando voluntades con el sector privado y los trabajadores para sacar al país del atolladero, recordando que entre todos la carga es menos pesada.



Para el economista es necesario discutir las políticas para levantar al país, que no haya exclusión, porque sino el problema se va a agravar. Si no se usan eficientemente los recursos, no se podrá hacer frente a la crisis económica, ni enfrentar los desastres naturales que ahora son anuales. Y al fin y al cabo, también las exportaciones, que es el sector más dinámico de la economía, terminará afectado.