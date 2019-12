Destacan labor de empresas nicaragüenses

Por poner en marcha proyectos empresariales que favorecen a familiares de trabajadores o a las comunidades circundantes a las empresas, cuatro compañías nicaragüenses fueron galardonadas por el organismo de Cooperación Alemán DED y la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Empresarial, Unirse.



Las cuatro empresas son: Fundación Pantaleón, propiedad del Ingenio Monte Rosa; CISA Exportadora, Hidropónica de Nicaragua y la Posada de Poneloya, las que cumplieron con una serie de requisitos como la relación competitiva con la comunidad, el medio ambiente, la calidad de vida laboral, entre otras cosas.



Américo Herrera, del organismo alemán de cooperación DED, explicó que junto con Unirse convocaron a un concurso de iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, RSE, para identificar propuestas de las empresas pequeñas y medianas a través de la cuales se lleven a cabo acciones concretas de RSE. Un jurado se encargó de escoger a las ganadoras, según los criterios planteados.



Dijo que cada propuesta debería abordar al menos dos de los criterios planteados en el certamen.



Afirmó que una de la ganadoras, Hidropónica de Nicaragua, empresa que se dedica a la producción de chiltomas para la exportación, tenía una parte del producto que por estética no reunía los estándares de calidad y se regalaba para alimento de los animales de la comunidad circundante.



Sin embargo, el producto es de excelente calidad para el mercado nacional y se decidió montar una unidad empresarial para un grupo de mujeres jóvenes, quienes se asociaron para elaborar mermelada a partir de la chiltoma, que luego será vendida a Hidropónica y ésta la exportará a un mercado específico.



Otra de la ganadoras fue Fundación Pantaleón, propiedad del Ingenio Monte Rosa, la cual montará una unidad empresarial de confecciones, para que las mujeres de las familias de los empleados y ex trabajadores conformen una unidad de trabajo textil, que va a producir, bajo criterios de calidad, ropa de trabajo que va a ser comprada por la empresa y generar un mercado.



Otra de los ganadoras es la Posada de Poneloya, que seleccionará a un grupo de 15 ó 20 jóvenes, principalmente mujeres, para capacitarlas en las áreas de restaurantes, hoteles y servicios básicos de turismo, para ser insertadas en la labor de esta empresa y otras de la zona.



La cuarta ganadora fue CISA Exportadora, una comercializadora de café, que presentó un proyecto para que un grupo de mujeres procesen la cascarilla del grano en un beneficio entre Sébaco y Matagalpa, para elaborar pasta de papel, que luego será vendido a otra compañía.



Ana Lovo, Gerente de la Fundación Pantaleón, dijo que el Ingenio Monte Rosa, que es parte del grupo guatemalteco Pantaleón, tiene mucha trayectoria en el tema de RSE, ya que poseen diversos proyectos de ayuda comunitaria no sólo en Chinandega, donde está ubicada la empresa, sino en otras partes del país.



Añadió que los proyectos no son algo que iniciaron hace un año, sino que va ligado a la estrategia de la empresa con proyectos de salud, educación, medio ambiente y apoyo comunitario en general.



“En el grupo cumplimos con todo lo de la ley y más allá que eso, para beneficio de nuestros empleados y la comunidad que nos rodea”, apuntó.



Rosa Rivas, Gerente de Responsabilidad Social de CISA Exportadora, dijo que desde hace tiempo esta empresa tiene diferentes iniciativas en la parte de RSE, como en educación, con apadrinamiento de escuelas en zonas cafetaleras de Matagalpa, Jinotega y Madriz.



Con el proceso de la cascarilla de café, dijo que se evitará quemar este residuo, lo que contribuirá a la parte económica de un grupo específico, como son las mujeres.



Los proyectos recibieron, entre todos, un reconocimiento de unos 40 mil dólares, como parte de un pequeño capital que servirá de incentivo para continuar avanzando en la RSE.