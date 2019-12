Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Bush levanta prohibición a exploración petrolera

WASHINGTON / AP

El presidente George W. Bush anuló el lunes la prohibición de realizar perforaciones en búsqueda de petróleo en sus costas, impuesta cuando su padre era presidente. Pero la acción no hará nada por sí sola, a menos el Congreso decida actuar.



“La única cosa que se interpone entre el pueblo de Estados Unidos y esos vastos recursos petroleros es una acción del Congreso”, dijo Bush en un comunicado que leyó en la Casa Blanca. “Ahora, corresponde al Congreso actuar”.



Hay dos prohibiciones sobre la prospección marítima de petróleo. Una de ellas fue impuesta por el Congreso y la otra por una orden ejecutiva firmada por el ex presidente George H.W. Bush, en 1990. Bush criticó al Congreso por no levantar su prohibición de prospección en la costa. “La falla en actuar es algo inaceptable”, declaró el presidente.



Lehman Brothers inquieta a los mercados

NUEVA YORK / AFP

El banco neoyorquino Lehman Brothers continuó cayendo el lunes en Wall Street, alcanzando el valor mínimo de historia, mientras los mercados se preocupan cada vez más por su fragilidad, observando que dos tercios de su actividad reposan sobre el mercado hipotecario.



La acción de Lehman cerró en baja de 14.07%, a 12.40 dólares, luego de cotizarse en febrero pasado a 66 dólares. La acción cayó a su piso absoluto desde la introducción del grupo en Bolsa, en mayo de 1994.



El apoyo ofrecido por las autoridades estadounidenses a los grupos de refinanciación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac, no fue suficiente para tranquilizar al mercado con relación a Lehman Brothers.



El banco sigue bajo la amenaza de un escenario como el del Bear Stearns, que en pocos días fue casi a la quiebra por no conseguir financiamiento en el mercado, y sólo se salvó gracias a la intervención de la Reserva Federal (FED), que patrocinó su compra a bajo precio por JPMorgan.



Caen acciones de Wall Street

NUEVA YORK / AP

El precio de las acciones en Wall Street caía el lunes luego del mediodía, mientras los inversionistas temen que el salvavidas que el gobierno le arrojó el fin de semana a las gigantes hipotecarias, no sea suficiente para prevenir nuevos problemas en los mercados financieros.



La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron pasos para ayudar a las firmas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, agobiadas por la crisis que afecta el sector.



En las operaciones del mediodía, el índice industrial Dow Jones bajaba 52.02 puntos (0.47%) a 11.048,52, tras haber subido casi 140 puntos en los primeros minutos del intercambio bursátil.



Los indicadores más amplios del mercado también retrocedían. El índice Standard & Poor’s perdía 10.12 puntos (0.82%) a 1.229,37 unidades, mientras el índice compuesto Nasdaq se desplomaba 25.35 puntos (1.13%) a 2.213,73. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, bajaba a 3.87% frente al 3.96% del viernes.



México convencerá a aerolíneas de mantener vuelos

MÉXICO / AP

México buscará convencer a las aerolíneas estadounidenses a mantener la continuidad y frecuencia de sus vuelos al país, en medio de temores de que se reduzcan por el alza de los precios del combustible y la desaceleración económica en Estados Unidos.



El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, comenzó el lunes una gira por Estados Unidos, donde espera reunirse con directivos de Delta/Northwest Airlines, American Airlines y United Airlines, informó su oficina mediante un comunicado. La intención es “evitar que el número de turistas se reduzca a raíz del alza del combustible y de la recesión que se vive en Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas hacia México”, añadió.



Elizondo visitará Atlanta, Miami y Chicago, y estará acompañado del embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.



Banco Central chileno pide moderar el gasto público y privado

SANTIAGO DE CHILE / AP

El presidente del Banco Central abogó para que se modere el gasto público y privado ante el actual escenario mundial, al hablar ante legisladores de la Cámara de Diputados preocupados por la mayor inflación de este año.



José de Gregorio, Presidente del autónomo banco emisor, concurrió el lunes a la Cámara de Diputados en Valparaíso para explicar la situación de la economía chilena, a la que calificó de “bastante seria”, aún cuando coincidió con las autoridades de gobierno de que la inflación es consecuencia principalmente de los aumentos de precios de productos externos, como en el petróleo y los alimentos.



“Aritméticamente, más gasto público o menores impuestos, deben ser compensados con una política monetaria más estricta y menor gasto privado, de modo de asegurar que las presiones inflacionarias se mantengan contenidas”, expresó De Gregorio.



El Banco Central, encargado del manejo de la política monetaria, aumentó el jueves en medio punto la tasa de interés, que quedó en 7.25%, ante el repunte inflacionario. Anualmente la inflación chilena está en 9.5% y supera ampliamente las metas que a inicios de año se había trazado el Banco Central. El crecimiento económico, a su vez, apenas alcanzaría al 4%, según las estimaciones. El año pasado fue del 5.1%.



EU trata de frenar tráfico de celulares

MIAMI (AP).- Por menos de 15 dólares, un usuario en Estados Unidos puede comprar un teléfono celular subsidiado, cargado con minutos de llamadas y puede comprar más minutos cada vez que lo necesite. Además, no queda atado a un contrato a largo plazo.



Pero en la Florida, Nueva York, California, Georgia, Texas y otras partes del país, los traficantes han encontrado la forma de conseguir grandes ganancias al comprar miles de esos teléfonos de bajo costo y modificándolos para que puedan ser usados en otros países o en cualquier red celular.



Los teléfonos alterados son vendidos entonces en todo el mundo, lo que cuesta a las compañías decenas de millones de dólares. Algunos traficantes emplean a decenas de personas a tiempo completo para comprar los teléfonos en tiendas, para que luego puedan ser modificados y revendidos.



El problema para las compañías de celulares es que venden esos teléfonos por debajo del costo, logrando ganancias sólo cuando los usuarios tienen que comprar minutos adicionales. Esos ingresos no existen cuando los teléfonos son modificados y vendidos en otros países.