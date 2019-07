Exportación de carne bovina supera ventas de ganado

Las exportaciones de carne bovina han superado a las de ganado en pie durante los primeros diez meses de este año, celebraron los productores.



Las exportaciones de carne procesada bovina en los primeros diez meses de 2007 sumaron 151,2 millones de dólares, cantidad superior a los 36,1 millones de dólares alcanzados por el ganado en pie, según cifras del gubernamental Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).



Las ventas al exterior de carne bovina alcanzadas hasta octubre pasado superan los 120,6 millones de dólares vendidos durante el mismo período de 2006, para un crecimiento de 25,3 por ciento.



Mientras las exportaciones de ganado en pie de enero a octubre, aunque también superan los 32,4 millones de dólares durante el mismo período del año pasado, significan un crecimiento de 11,4 por ciento, inferior a los de la carne bovina.



"La carne procesada ha aumentado de por sí un 25 por ciento en las exportaciones con respecto al año pasado y el ganado en pie no ha aumentado tanto, lo cual hay que verlo de una manera positiva", señaló Roberto Brenes, gerente general del Centro de Promoción de Exportaciones de Nicaragua (NICAEXPORT), no gubernamental.



"Si no han aumentado tanto las exportaciones de ganado en pie y se han incrementado las ventas de carne procesada, significa que se está dándole mayor valor agregado a Nicaragua", apuntó.



Las exportaciones de enero a octubre de este año sumaron 1.056,3 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 2006 fueron de 900,2 millones de dólares, para un incremento de 17,3 por ciento.



El gobierno ha calculado que este año las ventas de productos al exterior alcanzarán 1.104 millones de dólares, sin embargo, la cifra puede aumentar de acuerdo a las proyecciones oficiales.