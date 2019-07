Despega zafra azucarera en Rivas

PARÍS, FRANCIA | Jul. 26, 2019, 9:27 a.m.

Este martes inició oficialmente la zafra azucarera 2007-2008 en el ingenio conocido históricamente como “Benjamín Zeledón”, ubicado en el municipio de Potosí, el cual ahora lleva por nombre Casur (Compañía Azucarera del Sur).

Según el gerente de la empresa, Horacio Cuadra Schultz, la meta es producir un millón de quintales de azúcar y otro millón de libras de dulce.



De acuerdo con el gerente Cuadra Schultz, el ingenio tiene 14 años de estar en manos de la compañía Casur, y ésta es la primera ocasión que llegarán al millón de quintales de azúcar producidos. La cifra máxima hasta ahora son los 900 mil quintales que produjeron el año pasado.



En la zafra laborarán 1,600 personas, distribuidas en el campo y la fábrica, y, según Cuadra Schultz, en esta ocasión el período se prolongará hasta el diez de mayo, por lo que detalló que los trabajadores permanecerán empleados 20 días más de lo normal.



Esto, según él, se debe a que las plantaciones de caña son de 7 mil 300 manzanas, que es una cantidad superior a la de años anteriores.



El empresario agregó que Casur no descarta en un futuro mecanizar el corte de caña, “pero de momento nuestra prioridad es dar empleos, y si no conseguimos gente se pasaría a mecanizar los cortes de caña y sin realizar quemas”, explicó.

El gerente de Casur agregó que muchos cortadores se trasladan para esta época a las zafras de los ingenios de Costa Rica, “porque les pagan un mejor salario, pero al ver que el costo de la vida es más alto, regresan, y es a esta gente que no queremos dejar sin empleo”, concluyó.