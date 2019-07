Productores temen por donaciones taiwanesas de arroz

29 Noviembre 2007 |

4 a.m. |





La comercialización que hará el gobierno de 300 toneladas de arroz donadas por Taiwan y otras 5 mil toneladas que vendrán posteriormente, tiene preocupado al sector arrocero, que teme que si no se vende de manera ordenada, puede afectar a los productores locales.



El ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, dijo que la distribución está orientada a evitar la especulación que se ha estado dando con el precio de este producto, pero que no pretenden afectar a los productores nicaragüenses.



El arroz fue donado por Taiwan para los damnificados del huracán “Félix”, en el Caribe Norte de Nicaragua, pero el gobierno teme que dicha variedad no sea aceptada por los pobladores del Atlántico y optaron por venderlo para comprar otro tipo que consuma esa población.



Alejandro Mansell, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Arroceros, Anar, dijo que el sector arrocero está bien organizado, con suficiente existencia de grano y mantiene los precios estables, por lo cual, el gobierno debe tener cuidado con la venta de este arroz.



Agregó que han insistido con los diferentes gobiernos, que no es congruente estar recibiendo donaciones de lo que se produce en el país, dada la situación de emergencia, el gobierno ya había informado de la aportación de Taiwan en esto, somos humanos y lo entendemos, pero vamos a seguir con nuestro reclamo de que podría afectarse la producción nacional si el gobierno sigue aceptando donaciones de lo que se produce en el país.



“Ellos (los taiwaneses) pudieron haber donado dinero y que el gobierno comprara a los productores locales para donarlo”, expresó.



Mansell señaló que el gobierno está viendo de buena manera la recomendación de comprar el grano en el mercado local, tal como lo hacen otros organismos como el Programa Mundial de Alimentos, PMA.



“El gobierno no debería crear políticas con base en crisis, sino con base en una visión de hacia dónde queremos ir”, apuntó.

Oscar Alemán, asesor de Anar y ex director de Comercio Exterior, dijo que la preocupación de los arroceros es válida, porque puede provocar un desestímulo de la producción nacional.



Precios estables



Añadió que el sector arrocero se comprometió a mantener los precios estables para los próximos seis meses y no hay indicios de que se vaya a producir alzas en el precio de este producto.

Mansell dijo que si el gobierno pretende establecer una política de importación de arroz, habrá más grano que venga de afuera y menos producción, pero dependerá de las políticas que implemente.



El titular del Magfor, Ariel Bucardo, aclaró que el gobierno en ningún momento pretende desestabilizar el mercado, sino mantener los precios estables, evitando el acaparamiento y la especulación, al referirse también a la distribución que han estado haciendo de 200 mil quintales de frijoles en los barrios de Managua.



Garantizan abastecimiento



Mansell dijo que el sector arrocero tendrá una reducción de 500 mil quintales del grano en la producción de este año, debido a los altos precios que tienen otros granos como el sorgo y el maní, lo que motivó a algunos productores a cambiar de cultivo.



La producción total en arroz oro de este año es de unos 3 millones 500 mil quintales, lo que requerirá la importación de 2 millones 800 mil quintales para satisfacer el consumo local.



Mansell dijo que las importaciones se hacen de manera ordenada, lo que combinado con una existencia suficiente del grano, garantiza el abastecimiento local y los precios estables.