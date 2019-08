Exportaciones superan proyección anual

Las exportaciones de Nicaragua sumaron 1.158,4 millones de dólares en los primeros once meses de 2007, superior a los 1.104 millones de dólares calculados para todo este año, informó el lunes el gubernamental Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).



Las exportaciones de enero a noviembre de este año superaron, además, a los 1.068,3 millones de dólares alcanzados durante todo el 2006, cantidad identificada como una de las mayores de las últimas tres décadas en Nicaragua, detalló el Cetrex.



Los informes del Cetrex, publicados en su página web, destacan también que las exportaciones en Nicaragua aumentaron 17,57 por ciento durante los primeros once meses de 2007, en relación con el mismo período del año pasado.



Café Oro



Las exportaciones de enero a noviembre de 2006 sumaron 985,34 millones de dólares, agregó la fuente. Según el Cetrex, el café de tipo oro continúa como el principal producto de exportación de Nicaragua, pese a la caída en la producción de este grano, seguido muy de cerca por la carne bovina.



Ese tipo de café generó divisas por 173,4 millones de dólares en los primeros once meses de este año, por debajo de los 195 millones de dólares registrados durante el mismo período del año pasado, debido a un descenso en la producción del país.



Mientras que la carne bovina sumó 168,3 millones de dólares en ventas al exterior en los primeros once meses de 2007, cantidad superior a los 135,5 millones de dólares vendidos durante el mismo período de 2006, para un crecimiento de 24,2 por ciento.



Luego siguen, en ese orden, como principales generadores de divisas los productos lácteos, caña de azúcar, oro en bruto, cacahuete, langosta, ganado bovino, fríjol, camarón de cultivo, bebidas alcohólicas, tabaco y pescado.



Aumento en los precios



Desde distintos sectores se apunta el aumento en los precios internacionales de algunos productos como café, oro, carne bovina, azúcar y mariscos, y a mayor productividad de las tierras cultivadas como el origen del incremento registrado en la recaudación por exportaciones.



También, se atribuye el crecimiento a la entrada en vigor, desde el 1 de abril de 2006, del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como Cafta.