Anuncian recompra de deuda comercial externa

El gobierno llevó a cabo una operación de recompra de la deuda comercial externa por un total de 1.326 millones de dólares, informó el miércoles el ministro de Hacienda y Crédito Publico, Alberto Guevara.



El alto cargo explicó, en conferencia de prensa, que esta suma equivale al 94 por ciento del total de la deuda comercial externa que Nicaragua afronta desde los años 70, y resaltó que el intercambio o recompra se logró a un precio aproximado de 4,5 por ciento. El total de la deuda externa comercial es de 1.409.3 millones de dólares, según fuentes oficiales.



El titular de Hacienda dijo que el pago a los acreedores de esta deuda ha sido de 59,7 millones de dólares lo que se terminará de finiquitar el próximo día 12, y que esta información se ha dado simultáneamente en todos aquellos países donde están los acreedores de esta deuda.



Se reduce carga de deuda



Agregó que esta operación permitirá seguir reduciendo la carga de la deuda pública externa y conducirá a Nicaragua a llegar a niveles considerados técnicamente como sostenibles, lo que es importante para la posición financiera de este país centroamericano.



El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, también presente en la rueda de prensa, informó de que con la recompra de la deuda comercial la deuda exterior pública de su país se está reduciendo de 3.456 millones de dólares a 3.259 millones de dólares.



Rosales explicó que en el presupuesto nacional de su país esta deuda comercial sólo figuraba con un monto de 200 millones de dólares, que es el principal del compromiso, porque no se registraban los intereses corrientes y en mora.



Libre de trabas en el exterior



El ministro Guevara destacó que la operación anunciada el miércoles libera a Nicaragua de una serie de trabas que tenía en el exterior, para tener el normal desenvolvimiento de las operaciones financieras internacionales como país.



Señaló que anteriormente, por este problema de la deuda comercial pendiente, implicaba riesgos en cualquier momento en caso de que los acreedores pudiese actuar en contra de los intereses de Nicaragua en el mundo.



"También estamos solucionando una serie de litigios en tribunales internacionales en contra de Nicaragua que están asociados a estas deudas que se venían arrastrando desde hace muchos años", dijo Guevara.



Señaló que habían fallos en contra de Nicaragua, pero que ahora todo esto queda solucionado y no hay que ir mas a tribunales del exterior, porque su país está recuperando los títulos que estaban en poder de unos 111 acreedores, la mayoría de Estados Unidos.



Además, argumentó que la solución al 94 por ciento de la deuda comercial exterior contribuirá a favorecer el clima para atraer "de mejor manera" la inversión extranjera y la nacional, hacer negocios, así como a disminuir el nivel de riesgo país.



Guevara destacó que para esta operación el Banco Mundial aportó 36 millones de dólares y que otras contribuciones proceden de Rusia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, así como del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).



Nicaragua aportó en esta operación 3 millones de dólares. El presidente del Banco Central dijo que "hay una parte de acreedores que no han participado (que representa el 6 por ciento de la deuda) en esta operación, pero estamos seguros de que pronto van a participar, si no quedará un remanente (por monto no precisado)".