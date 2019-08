Funcionario de FMI cree que aumento de inflación será temporal

Los desastres naturales recién pasados, el incremento de los precios internacionales del petróleo y también el del alza de los costos de las materias primas agrícolas está acelerando la inflación en Nicaragua, pero puede ser un fenómeno temporal, dijo Murilo Portugal, Vicepresidente de Fondo Monetario Internacional, FMI.

El brasileño Murilo Portugal es el tercer hombre del FMI, quien llegó a Managua a conocer la situación del país, para lo cual sostuvo reuniones el día de ayer con el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y con el asesor presidencial Bayardo Arce.

El funcionario del FMI a su vez entregó al organismo internacional Catolic Relief Service, filial Nicaragua, un donativo de ocho mil dólares colectado entre los empleados del Fondo para destinarlo a apoyar la reinserción a la vida productiva de los afectados por el huracán Félix en la Región Autónoma de Atlántico Norte.

Portugal también se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, con el primer secretario Wilfredo Navarro y con la secretaria Alba Palacios, con quien abordó, entre otros temas, la aprobación del presupuesto de 2008, y finalmente con el presidente Daniel Ortega.

El FMI aprobó el cinco de octubre, en una sesión presidida por Portugal, un acuerdo crediticio con Nicaragua por tres años, por valor de 111.3 millones de dólares.

El delegado del FMI dijo que el programa de Nicaragua con la organización multilateral que representa está funcionando bien, y aunque se mostró optimista de que el crecimiento de la inflación será algo temporal de lo que no hay por qué preocuparse, señaló que de todas maneras hay que ponerle atención a los indicadores inflacionarios.

El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, recientemente dijo que la inflación del país puede llegar a finalizar el año con la cifra de 16.5 por ciento en relación con la del año pasado.

En términos generales, Portugal calificó de positiva la situación económica del país. “Vemos que hay una evolución positiva desde el punto de vista económico, con una economía creciendo fuerte, las exportaciones creciendo fuerte y las reservas internacionales van más allá de lo que dice el programa (con el gobierno)”, dijo el funcionario del FMI.



Programa fue diseñado por el gobierno

Portugal aclaró que el programa económico fue diseñado en su totalidad por el gobierno de Nicaragua, y que el FMI sólo lo apoya financieramente. “Muchas de las medidas (del programa) dependen de la aprobación de la Asamblea Nacional, así que para mí es importante escuchar la opinión de los diputados”, expresó.

Por otra parte, el funcionario informó que existe una propuesta de varios organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, para realizar una especie de grupo consultivo en el mes de febrero para evaluar la situación de emergencia que dejó el huracán Félix en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN; además de los 50 días de lluvia que afectaron a Nicaragua, principalmente, la zona norte y el occidente del país. Respecto del grupo consultivo, del cual será parte el FMI, dijo que la organización se reunirá en febrero con los países donantes para ver la forma en cómo podrán ayudar a Nicaragua a recuperarse de los shocks que ha sufrido por causa de los fenómenos naturales.

Por otra parte, manifestó que si es necesario, el FMI está abierto a discutir algunos ajustes al programa aprobado con Nicaragua, pero considera que no serán necesarios, puesto que las políticas monetarias siguen tal y como estaban previstas, señalando además que se mantiene una expansión de hasta cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en los gastos fiscales, para dirigirlos hacia la reducción de la pobreza y las inversiones públicas.

Aceptó que es posible que se vea una pequeña reducción del crecimiento del PIB en las metas establecidas en el programa acordado, pero no en relación con la tasa alcanzada el año.