Subejecución en inversión pública

El presupuesto de inversión pública del estado nicaragüense terminará el año con apenas un 67.9 por ciento de ejecución general, cuando a estas alturas de 2007 debería estar por el 91.7 por ciento del total de la suma destinada a obras por parte del gobierno de Nicaragua.



El planteamiento es realizado por el economista Adolfo Acevedo Vogl, al analizar los gastos pendientes en obras que no fueron ejecutadas hasta el momento por las diversas instituciones públicas.



La falta de ejecución presupuestaria ha sido criticada por diversos economistas como uno de los factores de la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto del país, que no alcanzará lo programado para el corriente año, e incluye los problemas de reducción del comercio a lo interno del país.



De acuerdo con Acevedo, al 30 de noviembre hay una brecha del 32.1 por ciento de las obras que deberían realizarse a lo largo del corriente año, lo que indica que hay un saldo de ejecución importante que ya no podrá ser cumplido.



La información proporcionada por el economista revela que entre las instituciones con menor grado de ejecución presupuestaria se encuentra el Consejo Supremo Electoral, con un 22.5 por ciento. El presupuesto aprobado para esta institución es de 93 millones 292 mil 602 córdobas, pero sólo se han ejecutado 20 millones 981 mil 841 córdobas.



La Procuraduría, a la que le asignaron un presupuesto de 11 millones 333 mil córdobas, sólo ha utilizado tres millones 638 mil córdobas, lo que revela una ejecución del 32.1%, en tanto que la Corte Suprema de Justicia, con 129 millones 321 mil córdobas, sólo ha ejecutado 53.4 millones de córdobas, un 41.4 por ciento.



Entre tanto, la Contraloría ha usado el 44.1 por ciento de un presupuesto que le asignaron de 40.1 millones de córdobas, mientras que el Ministerio de Hacienda, que tiene un presupuesto por el orden de 30.8 millones de córdobas, solo ha empleado el 47.75 por ciento, destaca la información.





Ineficaz gasto de partidas presupuestarias

Por su lado, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, con 162.4 millones de córdobas, sólo ha ejecutado el 49.4 por ciento de ese presupuesto, mientras que el Ministerio de la Familia lleva 150.1 millones, el 49.9 por ciento del total otorgado.



Por otra parte, el Ministerio de Energía, al cual le asignaron 218.2 millones de córdobas, invirtió el 55.3 por ciento de lo destinado a distintas obras, mientras que el Ministerio de Educación lleva ejecutado el 59 por ciento de la partida presupuestaria que le fue asignada, la cual asciende a 639.9 millones de córdobas.



Las instituciones con mayor grado de ejecución son el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un 95.3 por ciento de un total de 3.3 millones de córdobas, luego la Asamblea Nacional, con el 88.4 por ciento de una partida de 16.4 millones de córdobas, el Ministerio de Defensa, con el 88.2 por ciento de 33.1 millones de córdobas, y el Ministerio de Salud, con el 77.45 por ciento gastado de un presupuesto de 819 millones de córdobas.