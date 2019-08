Ministro Agropecuario promete que frijoles bajarán de 10 córdobas

El ministro Agropecuario y Forestal, Ariel Bucardo, prometió ayer que los precios de los granos básicos se estabilizarán en lo que resta de diciembre, inclusive el del frijol rojo, que en octubre alcanzó un valor cerca de más de 20 córdobas la libra.



“Creemos que ya en este mes debe estabilizarse, es el mes que ha comenzado a salir la cosecha de los distintos rubros de maíz, frijol; estamos en la mayor cosecha de arroz, y eso nos garantiza que hay estabilidad, y que en la Navidad todos los nicaragüenses tengamos el gallopinto con nuestra tortillita garantizada”, dijo.



Lo que no aclaró Bucardo es si estos precios se estabilizarán en todo el mercado, o únicamente en los Consejos del Poder Ciudadano, que han estado vendiendo algunos productos, de los cuales algunos son donados.



“Por lo menos el maíz ha bajado, nosotros podemos garantizarle que hay maíz suficiente, inclusive tenemos casi dos millones de quintales que están saliendo en este momento, que podemos exportar a mercados internacionales, que están más allá de la capacidad de consumo local o que pueden ser dispuestos para la elaboración de alimento balanceado para aves y animales”, expresó.



Bucardo agregó que hasta existe una seria preocupación porque el precio del maíz ha bajado demasiado.



“En ese sentido, nosotros creemos que el maíz debemos tenerlo a un precio menor de dos córdobas la libra, que el frijol debe estabilizarse alrededor de los 10 córdobas o hacia abajo, y creemos que no debe bajar más de los seis córdobas; en cuanto al arroz, hemos hablado con los productores y también se han comprometido a dar un precio de 335 al productor, y que las distintas calidades se mantengan a un precio alrededor de seis o siete córdobas”, señaló.



Bucardo explicó que las acciones del gobierno han ido encaminadas más bien a incidir en los precios, y no a controlar el mercado ni la distribución o la venta del producto.



“Pero también esto no está ayudando para que los productores puedan vender sus productos básicos, el frijol, el maíz, arroz, a precio también más justo”, agregó.



Igualmente aseguró que hasta el precio del aceite han logrado estabilizar, pese a que tiene una tendencia al alza no sólo en el país, sino a nivel internacional.



“Hemos bajado el precio del frijol rojo que estaba a 23, luego a 18, lo bajamos a 12, ahora se está vendiendo a 10 córdobas, y a seis el frijol negro, estamos colocando arroz de una calidad que ha escaseado en el país, como son las 50-50, el 60-40, 70-30, y hemos logrado colocar arroz a 4.50 córdoba la libra”, manifestó el ministro.



Dijo además que el aceite granel a 22 córdobas, y el aceite embotellado a 26 córdobas, cuando este producto creo que está alrededor de 33 córdobas en el mercado normal.



Según Bucardo, con estas acciones el gobierno intenta incidir en los precios de la canasta básica, no controlarlos, dado que se habían elevado, y no necesariamente por falta de productos en el mercado, sino porque habían comerciantes especuladores.



“No hay desabastecimiento y no ha habido, inclusive nos encontramos con bodegas en los momentos de mayor crisis, bodegas con 50 mil, 30 mil quintales de frijoles, inclusive con frijoles que se estaban exportando y se sigue exportando al resto de los países centroamericanos”, concluyó.