Economía crece un 3% en 2007

La economía creció un 3 por ciento del PIB en 2007 impulsada por la expansión de las exportaciones, según un informe presentado hoy en Santiago por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



No obstante, este crecimiento mostró una leve desaceleración respecto al año anterior, porque el incremento del consumo fue inferior al de 2006, la inversión privada creció a un ritmo más lento y la inversión pública quedó afectada por una ejecución del presupuesto menor de lo prevista.



Cabe tener en cuenta también los efectos de las duras condiciones climáticas a las que el país se ha tenido que enfrentar y que tuvieron su punto álgido en septiembre y octubre con el huracán Félix, señala la CEPAL.



El sector exportador mostró un gran dinamismo y llegó a 2.567 millones de dólares, debido al incremento de la demanda y a los mejores precios de los productos exportables, así como a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos.



En tanto, la tasa de desempleo subió del 5,2% en 2006 al 5,9% en 2007, mientras la inflación se disparó al 13,8%, tasa muy superior a la registrada en 2006 (9,4%) y a la meta fijada por el banco central (7,3%).



Este comportamiento estuvo relacionado, según el informe, con "la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo".



La situación fiscal del Gobierno se deterioró ya que, de un estado de equilibrio, pasó a un déficit del 0,9%, debido al "incremento de los gastos corrientes y, en menor medida, a los de capital", señala el informe de la CEPAL.



Sin embargo, se ha logrado mantener la situación fiscal bajo control gracias al aumento de los ingresos mediante una mejor administración tributaria y aduanera.



El saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantuvo prácticamente constante en el 16% del PIB, mientras que el país pudo reducir la deuda externa de cerca de 4.500 millones de dólares a algo más de 2.000 millones gracias a las iniciativas para el alivio de la deuda.



Según estimaciones de la CEPAL para el 2008, el PIB nicaragüense crecerá un 3,5% y la inflación no superará el 8,5%, mientras que el desequilibrio fiscal del Gobierno central aumentará levemente hasta el 1,1% del PIB.



Los principales objetivos del nuevo programa económico del Gobierno de Nicaragua son afianzar la estabilidad macroeconómica -no como fin en sí misma sino como un medio para reducir la pobreza- y, a la vez, ofrecer el espacio fiscal necesario con el mismo fin, indica el informe.