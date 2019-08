Economía del país creció de acuerdo con metas oficiales

Nicaragua terminará 2007 manteniendo el ritmo de crecimiento proyectado por el gobierno al inicio del año, y planea reducir la inflación del país a un dígito en 2008, tras advertir que en el ciclo actual podría culminar en un 16.5 por ciento, expresó el presidente del Banco Central, Antenor Rosales.



Rosales afirmó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), o sea la producción realizada por el país a lo largo de todo el año, calculada inicialmente por el gobierno en 3.7, sí se está cumpliendo, pero advirtió que sobre la inflación todavía no están seguros, como Banco Central, si alcanzará los 16 puntos.



El funcionario manifestó que realmente el objetivo principal del manejo macroeconómico del año sí está siendo cumplido, y aseguró que el país estaría mejor si los dos fenómenos climáticos no hubieran afectado tan severamente la producción nacional.



Recordó que tanto el huracán Félix como las lluvias que afectaron todo el occidente, norte y centro del país redujeron la oferta de granos, especialmente la de frijoles, lo que adicionalmente hizo subir los precios de otros alimentos. Esto ocurrió especialmente en el mes de noviembre, cuando se registró la mayor tasa de inflación mensual.



Rosales expresó que pese a todo ello, hay una recuperación productiva en el segundo semestre del corriente año, en relación con los resultados del primer semestre, y considera que será mejor en 2008, tomando incluso en cuenta que debe haber mayor inversión pública en redes viales hacia las zonas productivas.



Destacó el titular del Banco Central que la inversión pública de 2007 fue igual a la de 2006, del año precedente, el último de la administración Bolaños.



Para Rosales, los resultados productivos del año, pese a los fenómenos climáticos, fueron en su mayor parte esfuerzo de los productores, de los trabajadores, a los cuales felicitó.





Reservas casi de mil 100 millones

Por otra parte, expresó que 2007 culminará con niveles de reservas de mil 80 millones de dólares en las arcas del Banco Central, lo que asegura el consumo del país por poco más de tres meses, pero, por otro lado, dijo que no conoce aún cuánto es la cifra de la factura petrolera en el corriente año, tomando en cuenta los acelerados cambios efectuados. De hecho, aún no se conoce en cuánto terminará el consumo de carburantes por parte del país, tanto del diesel y la gasolina, como del búnker, cuyo consumo comenzó a aumentar con la utilización de una mayor cantidad de plantas eléctricas térmicas que consumen combustibles fósiles.



Al inicio del año los cálculos por uso de combustibles podrían llegar a los 700 millones de dólares, pero con el crecimiento inmoderado de los precios de los carburantes, podría alcanzar los 900 millones de dólares, según dijo recientemente el presidente del Banco Central.