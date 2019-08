Buen año para la producción agropecuaria

Un buen año en la producción agropecuaria es la valoración que hicieron ayer representantes de diferentes sectores productivos, quienes, sin embargo, se sienten preocupados por la crisis política que puede afectar los resultados positivos que se logren en la economía del país.



Juan Álvaro Munguía, Presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, dijo que prácticamente en todos los rubros agropecuarios hubo buenos resultados, entre ellos el maní, caña de azúcar, café y carne de bovino, que están entre los principales rubros exportables.



Agregó que dichosamente la crisis del maíz y el frijol se ha superado y los precios, que llegaron a niveles récord, deben volver a bajar.



El empresario consideró, sin embargo, que la subida de los precios de algunos rubros como el maíz y el frijol, están impactando en los costos de la producción de café, porque los alimentos que se otorga a los trabajadores, se elevaron demasiado.



En el caso de la producción de 2008, Munguía afirmó que todo dependerá del nivel de lluvias, ya que, según los especialistas, del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, los efectos del fenómeno climático La Niña continuarán hasta abril y esperan que las precipitaciones sean buenas, para lograr una buena cosecha. Manuel Álvarez, directivo de Upanic, coincidió con Munguía en que el 2007 fue positivo en cuanto a los resultados de producción y exportación agropecuaria, pese al problema del frijol, afectado por la sequía y el exceso de lluvias, que elevó el precio del grano.



Sin embargo, en arroz hubo buena producción, la postrera de frijol se considera buena, la producción de maní excelente, con precios más altos en el mercado internacional; y el sorgo, con mejores precios, aunque existe inconformidad con el convenio firmado con los avicultores, que se niegan a pagar según lo acordado.



Álvarez también coincidió en que para 2008 la producción agrícola dependerá del invierno, pero tienen que pensar positivamente, y espera que el año venidero no traiga sequías ni inviernos tan copiosos.



El productor señaló que los precios de los alimentos no hay manera de que vuelvan a bajar, según los reportes internacionales que hablan de una preocupación porque las áreas de siembra de alimentos se van reduciendo, por la demanda que se le está dando al etanol a base de maíz y otros granos, además de la demanda de grandes países como China e India.



Álvarez reconoció que los altos precios afectan a los consumidores, quienes tienen que pagar más por comprar alimentos.





Preocupa crisis política

Para Munguía, quizá la principal preocupación que tienen los productores es la crisis política, porque afecta los resultados de la producción y las inversiones.



“Los precios están buenos y pienso que el sector privado lo que necesita es tranquilidad política para trabajar”, subrayó. Agregó que en Nicaragua vivimos en una crisis diaria “que no nos permite concentrarnos en la verdadera actividad”, indicó.



El presidente de Upanic señaló que les preocupa que un poder del Estado invada funciones de otro o que se dicten fallos que no están apegados a la Constitución Política, en alusión a los últimos acontecimientos de enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Judicial.



“No hay país rico y en progreso de desarrollo, que no tenga un sistema judicial transparente. Ésa es la piedra angular de toda economía fuerte”, apuntó. Dijo que todos los países que han logrado salir de la pobreza tienen un sistema y reglas claras transparentes.