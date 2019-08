Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

13 Diciembre 2007

4:32 p.m. |

Ciclo positivo de Latinoamérica durará de 10 a 15 años más

Santiago de Chile / EFE

El secretario Ejecutivo de la Cepal, José Luis Machinea, aseguró ayer a Efe que el ciclo positivo de América Latina podría durar entre 10 y 15 años más, aunque advirtió que la región tiene que mejorar la competitividad.



“Es difícil decir cuánto se prolongará el crecimiento en América Latina, aunque hay un cambio estructural que podría durar unos 10 y 15 años”, aseguró Machinea, al comentar el balance preliminar de la economía regional, que este año creció un 5.6 por ciento, según el texto.



El economista argentino advirtió que en el camino “pueden producirse fluctuaciones, pero hay una tendencia positiva, que en el caso de América Latina tiene una oportunidad que no le va a durar toda la vida, pero durará un tiempo más”. “Es una oportunidad casi única en términos de la situación internacional y en términos de los recursos fiscales”, destacó Machinea.



Matizó, no obstante, que la región “tiene que hacer algo más para aprovechar esa oportunidad”, y para ello hay que diseñar “una estrategia de mediano y largo plazo asentada en la asociación entre el sector público y privado”.



BID presta 51.3 millones de dólares a Panamá

Washington / EFE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que concedió un préstamo de 51.3 millones de dólares en apoyo de un programa para mejorar la competitividad comercial de Panamá.



Un comunicado del organismo financiero regional indicó que la operación promoverá el fortalecimiento de la gestión del comercio y ampliará la financiación y asistencia técnica del sector productivo. Además, apoyará la inclusión económica para emprendimientos indígenas, añadió el comunicado.



El BID señaló que los recursos del préstamo estarán destinados a la primera fase del programa de competitividad en Panamá, que en años recientes ha firmado acuerdos comerciales con varios países para ampliar su acceso a mercados internacionales.



Bolsa de Nicaragua negoció títulos por U$ 1.8 millones

Managua / ACAN-EFE

La Bolsa de Valores de Nicaragua negoció ayer títulos públicos y privados por un total de 35,651,807 córdobas (1,890,590 dólares).



La institución bursátil privada informó de que este jueves fueron colocados papel comercial por Financia Capital S.A., letras del tesoro por el Banco Central de Nicaragua, y bonos de pago por indemnización por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



El Salvador creció un 4.5 por ciento

Santiago de Chile / EFE

El crecimiento del PIB de El Salvador fue de un 4.5 por ciento este año, medio punto más que en 2006, y el mayor de los últimos doce años, según un balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, dado a conocer ayer en Santiago por la Cepal.



Esta expansión estuvo impulsada por un dinamismo generalizado de los sectores agropecuario, manufacturero y de servicios.



Según el balance, las remesas familiares (18.7 por ciento del PIB) contribuyeron nuevamente a dinamizar el consumo privado y aliviar el efecto del alza del precio internacional del petróleo en la cuenta corriente, que registró un déficit del 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



En tanto, el déficit fiscal global del sector público no financiero (SPNF) fue de un 0.6 por ciento del PIB, mientras la inflación anual ascendió al cinco por ciento.