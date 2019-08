Sube consumo per cápita de arroz en Nicaragua

Redacción Central



El consumo per cápita de arroz en Nicaragua casi se duplicó en los últimos diez años, pasando de 65 libras a 114, parte importante de ella con producción nacional, que de acuerdo con el dirigente arrocero Danilo Cortez alcanza las 200 mil toneladas anualmente, o sea unos cuatro millones de quintales.



Sin embargo, la producción arrocera anual de Nicaragua no alcanza a satisfacer las necesidades nacionales, dado que el país debe importar un contingente de 140 mil toneladas, o sea, dos millones 800 mil quintales, prácticamente todo comprado en el mercado de Estados Unidos.



De hecho, los cuatro millones de quintales esperan ser alcanzados al finalizar el bienio 2007-2008, tras verse elevados los rendimientos, tomando en cuenta que partes de las áreas arroceras en occidente fueron dedicadas a la siembra de caña, según el funcionario de la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR).



El funcionario de ANAR manifestó que los productores, en conjunto con el apoyo del gobierno, están encaminados a reducir paulatinamente las importaciones de arroz valoradas en más de 30 millones de dólares que anualmente realiza Nicaragua para cubrir el déficit de la producción nacional.



Un informe de la Bolsa Agropecuaria (Bagsa) destaca que los precios del grano han estado muy buenos a lo largo del año para los productores, que se encuentran, según Cortés, muy entusiasmados con las ganancias que obtendrán

De acuerdo con la Bolsa Agropecuaria, al mes de diciembre los productores transaron por medio del organismo un total de 3 millones 366 mil quintales de arroz granza a un precio promedio de 269 córdobas por quintal. En tanto en arroz oro se ha tranzado la cantidad de cinco millones cien mil quintales en lo que va del año 2007.





Bagsa despliega red de laboratorios

Este organismo ha desplegado desde mediados de octubre una amplia red de laboratorios en las zonas de mayor producción de arroz para determinar la calidad y el precio del grano. El año pasado los laboratorios de arroz de la Bolsa Agropecuaria realizaron un total de 8,450 análisis al arroz.



“Al final de la cosecha arrocera, Bagsa pone a disposición de los arroceros un total de once laboratorios en las zonas de mayor producción, entre las que se encuentran Sébaco, Nandaime, Malacatoya, Tipitapa y Chinandega, entre otros”, informó por su parte Luis González, gerente de calidad de los laboratorios del organismo.



Entre tanto, Luis Arévalo, Gerente de la Bolsa Agropecuaria, señaló que el arroz es un rubro muy importante desde el punto de vista estratégico, ya que junto al frijol forma parte de la dieta de los nicaragüenses. Arévalo hizo un llamado a los productores, industriales y gobierno a que se haga el mayor esfuerzo posible para que la producción de arroz sea autosostenible y poder así garantizar el total del consumo nacional.



“Se deben incrementar las áreas de siembra así como los rendimientos y enfocar el rubro como un producto de primera necesidad, cuyo precio se puede mantener más estable en el largo plazo si garantizamos la producción nacional con políticas de competitividad para los productores nicaragüenses”, indicó Arévalo.



Expresó que Bagsa ha estado por más de diez años comprometido con el sector, rindando un servicio especializado de medición de la calidad con su amplia red de laboratorios.