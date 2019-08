Establecerán ejes de desarrollo para el 2008

Las cámaras del Cosep y el gobierno acordaron ayer establecer el 15 de enero próximo una matriz sobre los ejes de desarrollo que ambos sectores han venido discutiendo en lo que va del presente año.



El vicepresidente de la República, Jaime Morales, quien representó al gobierno en el encuentro --junto al asesor económico del Ejecutivo, Bayardo Arce--, dijo que hablaron sobre los avances de los ejes de desarrollo convenidos entre el gobierno y el sector privado.



Afirmó que a lo largo de este año las relaciones entre el gobierno y el sector privado “no pudieron haber sido mejores dentro de un gran espíritu de franqueza y honestidad, y tratamos durante todo el tiempo de buscar soluciones y evitar confrontaciones”.



“A veces se tienen que sortear diferentes situaciones, pero siempre con el diálogo y la buena voluntad hemos encontrado los caminos para hallar las buenas soluciones”, dijo Morales Carazo. Confirmó Morales que las reuniones del Ejecutivo con el sector empresarial se continuarán realizando cada mes el próximo año, y despuntará en las primeras dos semanas de enero con un cronograma de actividades y una priorización inicial de cada uno de los ejes de desarrollo.



Entre tanto, el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, afirmó que con base en una propuesta que el sector empresarial le hizo al gobierno el 12 de octubre pasado, se han venido trabajando no sólo los temas de los ejes de desarrollo, sino los que tienen que ver con “el día a día”.





Visualizan temas

El líder empresarial dijo que “este tipo de canales permiten tener la oportunidad de expresar cuáles son los temas priorizados por el sector privado y agenda que nosotros impulsamos a favor del crecimiento económico del país”.



Apuntó que la visión que empuja el sector empresarial “tiene que ir acompañada de un clima de estabilidad, pero le planteamos al vicepresidente de la República que la situación política que se vive en el país no contribuye a ese deseo”.



En ese sentido recordó que el pasado miércoles el Cosep hizo público un pronunciamiento llamando a todos los poderes de Estado para superar este tipo de situaciones, como empantanamiento que vive la Asamblea Nacional, lo cual tiene efectos negativos en el clima de negocios y la atracción de inversiones para 2008”.





Crisis energética

Aguerri afirmó que no ha habido otro país de Centroamérica con el nivel de racionamiento energético que se le impuso a Nicaragua este año, y a pesar de esta situación y del impacto que provocó el huracán Félix, “pues estamos viendo que así Nicaragua creció”.



“Para nosotros el crecimiento económico es importante, pero debe estar a nivel del resto de países centroamericanos, y al revisar esas cifras, vemos que van desde el cuatro y medio al nueve por ciento, y nosotros menos que eso, por lo que tenemos que trabajar por alcanzarlos”, indicó el dirigente gremial.



El empresario dijo que este tipo de consenso solamente se encuentra a través del diálogo, que permita impulsar los ejes de desarrollo y, “por eso, determinamos con el gobierno la fecha del 15 de enero para establecer la matriz de acciones que va a permitir tener resultados concretos”, dijo.