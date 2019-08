Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

14 Diciembre 2007 |

2:59 p.m. |

Aún no hay condiciones para crear moneda latinoamericana

Quito/ EFE

El premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, dijo ayer en Quito que no cree que haya condiciones para crear una moneda común latinoamericana, aunque apoyó la posibilidad de impulsar una amplia cooperación monetaria en la región.



Stiglitz, que visita Ecuador para apoyar la elaboración de un plan gubernamental de desarrollo hasta el año 2020, aseguró a periodistas que la creación de una moneda común se podría concretar si la región cumpliera ciertas condiciones económicas, políticas y sociales.



Sin embargo, insistió en que en América Latina hay condiciones para una amplia cooperación monetaria, beneficiosa para todos los países de la región.



"Veo muchas formas de cooperación" monetaria, como la posibilidad de "compartir las reservas" de los países, una cuenta común que permitiría, a su criterio, apoyar el desarrollo latinoamericano.



Costa Rica invertirá US$ 398 millones en programas sociales

San José/ ACAN-EFE

El ministerio de Vivienda de Costa Rica (Mivah) pretende invertir el próximo año unos 398 millones de dólares en programas sociales que comprenden infraestructura, erradicación de tugurios y proyectos de desarrollo, informó ayer una fuente oficial.



El Mivah indicó en un comunicado que la inversión para 2008 superará en un 72 por ciento los 231 millones de dólares destinados a programas sociales en 2007.



El ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, explicó que los principales retos de desarrollo social para el próximo año son mejorar la calidad de vida urbana e impulsar proyectos para beneficiar a la clase media.



Además, mejorar el equipamiento de infraestructura en los tugurios, impulsar el desarrollo de la gente pobre e iniciar proyectos de rescate para los niños y adolescentes de bajos recursos.



"HSBC" solicita ingresar a Guatemala

Guatemala/ACAN-EFE

El banco Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) solicitó su ingreso a Guatemala para operar en este país, informó ayer una fuente bancaria.



Según el jefe de la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, Willi Zapata, la solicitud de un permiso para abrir una sucursal en el país fue presentada el pasado martes al HSBC.



La SB tiene un periodo máximo de seis meses para determinar si la documentación presentada por el banco británico cumple con la ley guatemalteca.



La presidenta del HSBC en El Salvador, María Eugencia Brizuela, comentó el pasado lunes que les interesa abrir una sucursal en Guatemala porque es el mercado más grande de Centroamérica.



Brasil termina cosecha con 33.7 millones de sacos

Brasilia/AFP

La producción de café de Brasil en la cosecha 2007-2008 alcanzó 33,7 millones de sacos de 60 kilos (20% menos que la anterior), informó el viernes el ministerio brasileño de Agricultura.



La cosecha fue 8.8 millones de sacos menor que la anterior debido a la bianualidad de ese cultivo (que sufre una menor productividad cada dos años) y también una sequía en el período de florecimiento y el exceso de lluvias en los primeros meses.



Del total de la cosecha, 69.6% (23.5 millones de sacos) son de variedad arábica y 30.4% (10.3 millones de sacos) robusta, según el estudio del gobierno brasileño.



Las exportaciones de café, en cambio, son superiores este año a las del anterior, y alcanzaron 3,546 millones de dólares hasta noviembre, contra 3,033 millones del igual período de 2006, informó la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA) el jueves.



Economía de Perú crece más de 10% en octubre

Lima/AFP

La economía peruana registró en octubre un crecimiento de 10.41%, la más alta en lo que va del año, en relación al mismo período de 2006, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática.



El resultado ubicó el crecimiento acumulado en los primeros 10 meses del año en una tasa de 8.43%, en tanto que el período anualizado (noviembre 2006 -octubre 2007) la producción nacional se incrementó en 8.25%.



La tasa de octubre elevó a 76 los meses de crecimiento sostenido logrados por la economía peruana.



El logro de octubre se sustentó en el comportamiento dinámico de la mayoría de sectores económicos, entre los cuales destacó la producción en construcción (+19,87%), manufactura (+14,17%), comercio (+12,53%) y electricidad y agua (+8,03%).



Embraer con 2007 por cinco mil millones dólares

Sao Paul/EFE

La Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) espera terminar el presente año con una cifra récord de facturación por cinco mil millones de dólares y superar la marca de 3,800 millones de dólares alcanzada en 2005, afirmó ayer la compañía.



El presidente de la fabricante, Frederico Fleury Curado, señaló este viernes a periodistas en la ciudad brasileña de Sao Paulo que la previsión para 2008 es de un crecimiento del 25 por ciento en las ventas de la compañía.



El valor de la facturación de 2007 de Embraer, que espera superar la marca de hace dos años de la compañía, es casi el mismo previsto por el sector del turismo en el país suramericano durante el presente año.



Fleury Curado, de otro lado, comentó que para 2007 la empresa conseguirá alcanzar la meta de entregas, que está entre 165 y 170 aeronaves de las líneas comercial, ejecutiva y de defensa.