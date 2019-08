Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

17 Diciembre 2007 |

7:10 p.m. |

END

OMC establece nuevo panel contra subsidios EU

Ginebra / EFE

La Organización Mundial del Comercio (OMC) abrió ayer una nueva investigación sobre los subsidios agrícolas que Estados Unidos otorga a su producción agrícola, entre ellos los concedidos a los biocombustibles.



El panel de arbitraje funde dos peticiones de investigación solicitadas por Canadá y por Brasil, y se abrió ayer, justo en el momento en que se discute si los biocombustibles son productos que deben considerarse como bienes ambientales y no como bienes agrícolas.



Estados Unidos y Europa presentaron recientemente una propuesta de bienes ambientales en la que los biocombustibles quedaron exentos, algo que molestó enormemente a los brasileños. En diversos estudios de entidades privadas, los subsidios estadounidenses a los biocombustibles alcanzan los 7,000 millones de dólares. Los brasileños y los canadienses argumentan que Estados Unidos viola las reglas de la OMC al superar el límite autorizado de 19,000 millones de dólares que pueden otorgar al sector agrícola.



BM dice: “Economía china es menos grande de lo pensado”

Washington / AFP

Si se la mide en función del costo de vida, el tamaño de la economía china es mayor de lo que muestran las estadísticas, pero no tan grande como se pensaba, revela un estudio del Banco Mundial (BM) publicado este lunes.



“Los métodos anteriores, menos fiables, llevaban a estimaciones del PIB un 40% más elevadas que los resultados de los nuevos métodos y criterios de comparación mejorados”, indicó la entidad multilateral. Las últimas estadísticas que expresaban el Producto Interno Bruto (PIB) chino en paridad de poder de compra (PPC), es decir, haciendo abstracción de las diferencias de precio de bienes y servicios entre países, databan de 1993. Aun así, la economía china, con 9% de la producción mundial, es la segunda del mundo, superada sólo por la de Estados Unidos, con 23%. “Esto no quiere decir que su economía se haya reducido”, reiteró Frederic Vogel, Director del Programa Nacional de Comparación Mundial, que realizó el trabajo, en un encuentro con la prensa.



Colom inaugura diálogo con organismos financieros

Guatemala / ACAN-EFE

El presidente electo de Guatemala, Álvaro Colom, inauguró ayer en la ciudad colonial de Antigua un diálogo sobre políticas económicas y sociales con representantes del FMI, el BM y el BID. Colom, quien asumirá el poder el próximo 14 de enero para un periodo de cuatro años, dijo en el acto que para hacer verdaderos cambios y transformaciones en Guatemala, se requiere de un buen programa de gobierno.



El socialdemócrata presentará durante ese diálogo, de dos días, que se celebra en un hotel de Antigua, a 45 kilómetros al oeste de la capital, su plan de gobierno a los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Colom anunció la creación de un Consejo de Cohesión Social durante su administración, el cual, dijo, será el responsable de velar por el destino de los fondos sociales. El Consejo, detalló, estará integrado por los ministerios de Educación y Salud, y posiblemente el de Desarrollo Rural, y por la primera dama, Sandra Torres.



Gazprom y E.ON alcanzan acuerdo

Moscú / EFE

El consorcio Gazprom y la compañía alemana E.ON alcanzaron un acuerdo para el intercambio de activos, informó ayer el gigante energético ruso. En concreto, Gazprom recibirá centrales eléctricas en varios países del Europa Occidental y Central, así como depósitos de gas subterráneos, a cambio de la participación de E.ON en el yacimiento de gas siberiano de Yuzhno-Russkoye.



Ambas empresas han elaborado un listado de activos que están en fase de valoración, señala el comunicado, que añade que “si se registra un desequilibrio en los costes, E.ON ofrecerá activos adicionales a convenir”. El yacimiento se convertirá en la base del Gasoducto de Europa del Norte (NEGP), cuyo tendido transcurrirá por el fondo del mar Báltico y a través del cual Rusia se propone suministrar gas al mercado occidental europeo y a Alemania sin tener que depender de las condiciones de tránsito por terceros países.



Españoles construirán parques eólicos en Panamá

PANAMÁ / AFP

El grupo energético español Fersa, a través de su filial panameña Enrlws, construirá en Panamá los primeros dos de ocho parques eólicos aprobados por las autoridades de ambiente y electricidad, informó una fuente empresarial.El presidente del grupo español, José Iglesias, dijo que los dos parques tendrán una capacidad de 450 megavatios de electricidad con una inversión inicial de 1,000 millones de dólares. Un parque estará ubicado en Toabre en el distrito de Penonomé, 150 km al oeste de la capital, y otro en el corregimiento de Mendoza en el distrito de La Chorrera, 40 km al oeste de la capital.



Los parques eólicos son conjuntos de gran cantidad de molinos de viento destinados a generar energía eléctrica. Iglesias explicó que Enrlws tiene proyectos aprobados en la provincia de Colón, 70 km al noreste de la capital, y en Cerro Petaquilla, a 100 km al noreste de la capital, donde un consorcio canadiense-panameño iniciará la explotación de una mina de oro y cobre en el año 2008.



Construcción en Chile creció un 6.8 por ciento

Santiago de Chile / EFE

El sector de la construcción en Chile se expandió un 6.8 por ciento en octubre pasado, en comparación con el mismo mes de 2006, según un informe difundido ayer por la Cámara Chilena de la Construcción.



Según Javier Hurtado, Gerente de Estudios de la entidad empresarial, la cifra representa el mayor crecimiento interanual en lo que va de 2007, y un alza de 0.8 puntos porcentuales respecto de la variación observada en septiembre pasado.



“El crecimiento de octubre acentuó la tendencia al alza que viene manifestando la actividad sectorial desde fines de 2006, lo que es, sin duda, un hecho muy positivo”, destacó Hurtado, al presentar las cifras detalladas en el Índice Mensual de la Actividad de la Construcción (Imacon).



El crecimiento de octubre se explica, en parte, porque el mismo mes de 2006 representa una base de comparación menos exigente, ya que en ese entonces el indicador anotó una expansión del 3.1% en doce meses, la más baja del año pasado.