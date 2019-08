Aumentan exportaciones al resto de C.A.

Las exportaciones al resto de países de Centroamérica, incluido Belice y Panamá, aumentaron un 22,5 por ciento en los primeros once meses de 2007, en relación al mismo período del año pasado, informó el miércoles el estatal Centro de Trámites de las Exportaciones, Cetrex.



Los informes del Cetrex, publicados en su página web, indicaron que las exportaciones hacia Centroamérica de enero a noviembre de este año sumaron 422,7 millones de dólares, mientras que en el mismo período de 2006 fueron de 345,1 millones de dólares.



Las exportaciones de Nicaragua hacia Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá representan el 36,5 por ciento del total de sus ventas al exterior, que sumaron 1.158,4 millones de dólares en los primeros once meses de 2007, detalló el Cetrex.



El Salvador continúa siendo el principal destino de las exportaciones de Nicaragua en Centroamérica, seguido en ese orden por Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Belice.



La fuente señaló que durante los primeros once meses de este año se han exportado a El Salvador 160,1 millones de dólares, cifra superior a los 139 millones comprados a Nicaragua en el mismo período de 2006, para un 15,2 por ciento de incremento.



Las ventas de Nicaragua hacia El Salvador representan un 13,8 por ciento de su mercado, solamente superado por Estados Unidos con un 28,2 por ciento.



Detrás de El Salvador, como principal destino de las ventas de Nicaragua hacia Centroamérica, se situaron Honduras, Costa Rica y Guatemala con 109,5 millones, 79,3 millones y 64,2 millones de dólares, respectivamente, precisó el Cetrex.



Sin embargo, es en Guatemala y Costa Rica donde se registraron el mayor aumento porcentual de las exportaciones nicaragüenses, ambos con un 39,9 por ciento con relación al mismo período del año pasado, resaltó el organismo.



Mientras que las ventas de Nicaragua hacia Panamá sumaron 9,3 millones de dólares y a Belice 82.306 dólares, la más baja.



Las exportaciones de Nicaragua de enero a noviembre de 2007 sumaron 1.158,4 millones de dólares, mientras que en los primeros once meses de 2006 fueron de 1.068,3 millones de dólares, para un crecimiento del 17,57 por ciento.



Esos 1.158,4 millones de dólares en venta al exterior superaron a los 1.104 millones de dólares calculados para todo este año por el Banco Central de Nicaragua, y a los 1.068,3 millones de dólares alcanzados durante todo el 2006, cantidad identificada como una de las mayores de las últimas tres décadas en Nicaragua.