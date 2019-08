Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Banco Industrial de Guatemala compra Banco del País de Honduras

Tegucigalpa / ACAN-EFE

El grupo financiero Banco Industrial (BI) de Guatemala compró el 90 por ciento de las acciones del Banco del País (Banpaís) de Honduras por 90 millones de dólares, como parte de su expansión regional, informó ayer la prensa local.



La operación incluye, por el mismo monto, la aseguradora Seguros del País, y sus negociaciones duraron unos cuatro meses. Los presidentes de ambos bancos oficializaron la operación el martes en San Pedro Sula, norte de Honduras, sede de Banpaís, que seguirá operando con este nombre, según dijeron.



El presidente de Banpaís, Napoleón Larach, explicó que se accedió a venderle al banco guatemalteco porque “cada vez se requiere más capital; un banco funciona con dinero y no teníamos suficiente capacidad como la que el grupo BI tiene para seguir creciendo”.



Larach subrayó que no habrá cambios en el personal de Banpaís, que al haber sido adquirido por el BI podrá expandir sus operaciones en Honduras y mejorar su capacidad financiera y tecnológica.



Dos mil ocho será complejo en materia energética

Santiago de Chile / EFE

El Gobierno chileno admitió ayer que el próximo año podría ser “complejo” en materia energética, aunque sostuvo que el país está mejor preparado para enfrentar un escenario de dificultades.



“Si las condiciones climáticas y los envíos de gas desde Argentina no cambian, vamos a estar nuevamente enfrentando un año complejo”, aseguró el ministro de Energía, Marcelo Tokman, a los periodistas.



Entre las medidas para aminorar posibles dificultades, dijo que ya se encuentran en desarrollo los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) en las ciudades de Quintero y Mejillones, que permitirán importar gas desde países lejanos.



En los últimos años se ha agudizado el problema de abastecimiento energético en Chile, debido a los mayores precios del petróleo y a las restricciones del gas que Chile importa desde Argentina.