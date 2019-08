Tecnología sostenible

Distritos de riego



La forma de administrar el agua para fines de riego que se ha probado muy exitosa es por medio de distritos de riego. Entendiendo esto como una unidad de administración mínima que permite, abriendo y cerrando llaves y compuertas, garantizar el agua para riego a todos los interesados en una zona.



Por supuesto, esto tiene una condición que lo hace posible como es el pago por el acceso al agua. Ello evita el despilfarro, posibilita pagar a los operarios y contratar ingenieros de riego y agrónomos para atender a los mismos productores.



En México, los distritos de riego empezaron siendo manejados por el Estado, y desde hace algún tiempo y gracias a la organización de asociaciones de regadores, estas últimas están comprando todos los derechos sobre los mismos.



En El Salvador, se han venido estableciendo experiencias desde organizaciones administradoras de riego, algunas muy exitosos, otros con dificultades propias del proceso.



En Nicaragua, aún no registramos experiencias en este sentido. Uno de los casos más próximos a esto es el aporte de agua para riego a un centenar de pequeños y medianos productores de arroz de Malacatoya por la administración de la presa del Timal, experiencia que demanda apoyo para mejorar.



Los arroceros anualmente demandan a la administración de esta presa que les aporten agua para el riego, y, considerando que se trata de productores de pequeñas áreas, piden que sea donada.



Esta práctica no sólo vuelve insostenible el sistema, sino que en el camino se crean muchos vicios, como el que productores de grandes áreas también toman del agua o el encarecimiento del alquiler de las tierras próximas a los canales, etc.



Tal como se debatiera recientemente en el Foro Latinoamericano Iberoeka, dedicado al tema del agua, represar el agua no es un problema en sí mismo. Es una oportunidad para el aprovechamiento de agua superficial. Las represas representan problemas cuando existe un manejo inadecuado.





Carlos Javier López

y Marcia Estrada

Consultores

en Desarrollo Rural

marciestrada@yahoo.com