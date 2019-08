Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Capital extranjero en bancos de EU “no es un problema”



Washington

El presidente George W. Bush declaró este jueves que la entrada de capitales extranjeros en los bancos estadounidenses afectados por la crisis inmobiliaria “no es un problema”.



“Me siento cómodo con la idea de que capitales vengan del exterior para ayudar a reforzar las instituciones financieras”, afirmó en una conferencia de prensa. “No pienso que eso sea un problema”, agregó. Bush formuló sus declaraciones al día siguiente de que el banco Morgan Stanley anunciara que el banco estatal China Investment Corporation (CIC) aportará 5,000 millones de dólares para ayudarlo a restablecer fondos propios, afectados por la crisis de los préstamos hipotecarios a riesgo (subprime).



Expertos llaman a acción estatal ante crisis inmobiliaria

Washington / AFP

El gobierno de Estados Unidos deberá meterse la mano en el bolsillo si quiere contener la crisis inmobiliaria y evitar una recesión: es el mensaje que ex altos funcionarios económicos, aún hoy muy escuchados, trasmitieron en los últimos días.



El ex presidente de la Reserva Federal (Fed), Alan Greenspan, desató una polémica al afirmar el domingo que el gobierno debiera ayudar, dando dinero a los propietarios asfixiados por sus préstamos inmobiliarios a tasa variable.



“Dinero del gobierno, sí”, afirmó Greenspan en una entrevista por televisión. “El dinero está disponible y deberíamos utilizarlo en mayor cantidad, si es necesario, para resolver los problemas”, añadió. El miércoles fue Lawrence Summers, secretario del Tesoro del entonces presidente Bill Clinton, quien reavivó el debate al sugerir que el gobierno ataque el problema con un vasto plan en el que se combinarían reducciones de impuestos, prórrogas del seguro desempleo y aumento de los bonos de ayuda en alimentos.



Petrocaribe inicia cumbre sin Fidel Castro

La Habana / EFE

Petrocaribe celebra mañana en Cuba su IV Cumbre en una cita que estará marcada por el protagonismo del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez; la presencia del presidente provisional de la isla, Raúl Castro, y la ausencia del líder de la revolución, Fidel Castro. Cuba apura ayer los detalles para la celebración exitosa de la reunión en Cienfuegos, centro-sur del país, mientras se suceden las llegadas de las delegaciones de los 16 países miembros de Petrocaribe y los medios oficiales guardan silencio sobre la actividades realizadas hasta ahora por Hugo Chávez.



El gobernante de Venezuela, país que ostenta la presidencia ejecutiva del mecanismo de manera permanente, llegó a La Habana en la madrugada del miércoles, pero hasta el momento no se ha informado sobre la reunión que tenía previsto mantener con Fidel Castro. El diario oficial Granma únicamente hace referencia hoy a que la oriental Santiago de Cuba se prepara para tributar a Chávez “un multitudinario recibimiento” en su primera visita a esa ciudad, donde “el engalanamiento de calles y la efervescencia del pueblo caracterizan el ambiente y preceden la bienvenida”.



Baja producción petrolera mexicana

México / AFP

La producción de crudo de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una disminución de 188,000 barriles diarios durante los primeros once meses del año, en comparación con el mismo período de 2006, informó la compañía.



“En este período, la producción de crudo se ubicó en 3,094,000 barriles diarios, que representa una disminución de 188,000 barriles diarios respecto al mismo período del año previo”, indicó la principal empresa de México en un comunicado. Pemex explicó que la baja en la producción se debe principalmente a la declinación natural de Cantarell (el principal yacimiento de Pemex, descubierto en 1976 en el este del país), “libranzas realizadas en este yacimiento, y mantenimiento y reparaciones realizadas en pozos de la región marina del suroeste”. Según datos oficiales, el yacimiento de Canterell posee reservas para menos de diez años. En 2006, Pemex produjo un promedio diario de 3.7 millones de barriles de crudo, lo que lo situó como sexto productor mundial, y fue el décimo exportador del mundo con ventas de 1.67 millones de barriles al día en América, Europa y el Lejano Oriente por un total de 86,000 millones de dólares.



Costa Rica bajó deuda en 8 puntos del PIB

San José / ACAN-EFE

Costa Rica bajó en ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB) su deuda en los dos últimos años y buscará a partir de 2008 renegociar parte de ella, con el fin de lograr menores tasas de interés y plazos más largos. El ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, afirmó que en 2006 el país bajó la deuda en 3.5 puntos del PIB, y en 2007 en 4.5 puntos, para un total de ocho, lo que ha ubicado el endeudamiento total de Costa Rica en el equivalente al 46 por ciento del PIB. El PIB de Costa Rica es de cerca de 21,000 millones de dólares.