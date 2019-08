Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

21 Diciembre 2007 |

6:26 p.m. |

Comenzó Cumbre de Petrocaribe

Cienfuegos, Cuba / EFE

La IV Cumbre de Petrocaribe comenzó ayer en Cienfuegos, en el centro-sur de Cuba, bajo la presidencia del gobernante interino de Cuba, Raúl Castro, y del jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez.



Raúl Castro, vestido de guayabera blanca, dio la bienvenida a los once jefes de Estado y de Gobierno de los 16 países miembros del mecanismo de cooperación energética regional que se encontraban en el momento de la inauguración, y a las delegaciones de Trinidad y Tobago, Barbados y Honduras, que asisten en calidad de invitados.



El presidente provisional de Cuba, también ministro de Defensa, calificó a Petrocaribe como “mucho más que la solución justa en la actual coyuntura internacional al grave problema energético de los países pequeños y carentes de fuentes propias de hidrocarburo”.



“Vemos en este acuerdo, sobre todo, un paso decisivo en el camino para continuar desarrollando los esfuerzos integracionistas y de cooperación en nuestra región”, agregó Raúl Castro, al manifestar el compromiso de su país con esta iniciativa.



Empresa Slim iniciará segunda excavación del Canal

Panamá / ACAN-EFE

La empresa CILSA-Minera María, en la que participa el magnate mexicano Carlos Slim, recibió la orden para iniciar los trabajos del segundo contrato de excavación seca para la ampliación del Canal de Panamá, informó ayer la administración de la vía acuática.



El contratista tendrá 670 días calendario para entregar el proyecto terminado, que está programado para concluir en octubre de 2009, según un comunicado de la Autoridad del Canal de Panamá, entidad panameña que gestiona la vía.



Cilsa-Minera María presentó el precio más bajo para la ejecución de este contrato durante una licitación efectuada el 14 de noviembre pasado.



La oferta de 25.4 millones de dólares presentada por Cilsa-Minera María, fue la más baja entre las ocho propuestas presentadas por otros cinco consorcios y dos empresas, de cinco diferentes países.



Bolsa negoció títulos por 10 millones de dólares

Managua / ACAN-EFE

La Bolsa de Valores de Nicaragua negoció ayer instrumentos financieros por un total de 191.442.011 córdobas (10,145,310 dólares).



La institución bursátil privada informó de que este jueves fueron colocados Bonos de Pago por Indemnización (BPI) por un total de 10,145,310 dólares.



PIB chileno superará los 13,000 dólares en 2007

Santiago de Chile / EFE

El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de Chile superará los 13,000 dólares en 2007, anunció ayer el ministro chileno de Hacienda, Andrés Velasco.



Al hacer un balance del año, Velasco destacó que el PIB creció un 5.4% hasta el 30 de septiembre, y señaló que la inversión se colocó por encima del 25 % de ese indicador, con un crecimiento de la formación bruta del capital fijo de casi un 12 %.



Otros aspectos positivos de la economía, añadió, se relacionan con innovación, educación, superación de la pobreza y desigualdad social.



“Existen razones para que las familias puedan mirar el futuro con tranquilidad”, subrayó.



El responsable de Finanzas aseguró, además, que el superávit fiscal de 2007 bordeará el 8% del PIB y que la deuda pública neta consolidada llegará a un -1.4% del mismo índice, lo que significa que el Fisco tendrá más activos que pasivos, “algo que nunca había ocurrido en la historia republicana”, precisó.



PIB venezolano crecerá un 8.5 por ciento

Caracas / EFE

El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela crecerá un 8.5 por ciento en 2007 para completar cuatro años consecutivos de expansión económica, algo que no ocurría desde hace 17 años, indicó ayer el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabello.



El ministro señaló a la prensa que una de las características de este crecimiento es su “generalización”, ya que es de “todos los sectores económicos”.



Cabello explicó que el PIB venezolano se ha “duplicado” en cuatro años, hasta rondar actualmente los 200,000 millones de dólares, crecimiento que, en su criterio, muy pocos países del mundo han alcanzado alguna vez.



Destacó, además, que la inversión bruta fija ha crecido en 2007 en un 30 por ciento, lo que explica el auge de sectores como el industrial, comercio y construcción, y añadió que el 60 por ciento de la industria está trabajando al tope de su capacidad instalada, y que el nivel absoluto de utilización a escala nacional es del 90 por ciento.



Encuentran gran yacimiento de oro en Colombia

Bogotá / EFE

El ministro colombiano de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, reveló ayer el hallazgo de un inmenso yacimiento de oro en el departamento del Tolima (suroeste), que se oficializará a comienzos de 2008 por la compañía extranjera que lo hizo y cuyo nombre no reveló.



El alto cargo, en declaraciones a Caracol Radio, sostuvo que se trataría de uno de los diez mayores yacimientos de ese metal precioso en el mundo, en una zona de fácil acceso, y del que fue informado por la propia empresa que lo halló. Según Martínez, de los ingresos que genere ese yacimiento, el 83% por ciento sería para el Estado colombiano.



“Es un yacimiento supremamente grande, en palabras del presidente de la compañía”, aseveró el ministro, quien explicó que fue hecho por una empresa inscrita en las bolsas del exterior.