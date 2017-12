El gigante tecnológico Google y la cadena de supermercados Walmart estudian asociarse para explorar el mercado de la venta online, un intento de negocio que le supondría una clara competencia al líder en esta materia, Amazon, informaron hoy medios estadounidenses.

Según indicaron hoy ambas compañías, Walmart prevé empezar a vender sus productos a través de Google Express, la plataforma comercial que desarrolla la empresa líder en búsquedas en la red.

Los expertos consideran que esa asociación es un testimonio de la amenaza mutua que enfrentan ambas compañías con Amazon ampliando cada vez más su cuota de mercado.

El dominio de Amazon en las compras en línea desafía a los proveedores como Walmart, mientras que la tendencia sobre las búsquedas de compra cada vez aumenta más en favor de Amazon y en detrimento de Google. Sin embargo, la asociación de ambos gigantes no les garantiza el éxito.

Ningún otro minorista puede igualar el tamaño del inventario de Amazon, la eficiencia con la que mueve a los compradores al navegar a la hora de comprar, o sus muchas opciones de entrega a domicilio.

No obstante, Google y Walmart se plantean su acuerdo a largo plazo, con miras a un desarrollo de negocio a futuro, conscientes de que la competencia actual con Amazon es muy compleja.

Una de las novedades, imitando al propio Amazon, es la posibilidad de utilizar el asistente de voz de Google para ordenar una compra online, algo que la compañía de Jeff Bezos ya hace a través de su dispositivos Echo y Alexa.

El jefe de comercio electrónico de Walmart, Marc Lore, escribió en un blog que el distribuidor planea ampliar el uso de las tiendas activadas por voz en sus 4.700 establecimientos para "crear experiencias a clientes que actualmente no existen en las compras de voz en ningún otro lugar".

En abril, Amazon expandió su servicio de entrega inmediata, conocido como Prime Now, para incluir ciertos artículos de comida fresca y medicamentos, mientras que Walmart ahora se ha asociado con la aplicación de transporte Uber para ofrecer entregas en línea de comestibles en seis estados de Estados Unidos.

Walmart también ha desafiado a Amazon ofreciendo descuentos a los clientes que compran en línea y recogen los productos en la tienda, y con el envío gratuito en dos días para compras de 35 dólares o más, dos estrategias que Amazon llevaba tiempo aplicando.

Por otra parte, los accionistas de Whole Foods, una de las cadenas de supermercados especializada en comida orgánica más grande del país, votarán sobre la oferta de compra de Amazon, que desea hacerse con la compañía de alimentación.

Antes de aceptar la oferta de 13,700 millones de dólares, Whole Foods había estado bajo la intensa presión de los accionistas para mejorar los resultados y retener a sus clientes, en un mercado de alimentos naturales y frescos cada ves más competitivo.

La aprobación hoy de los accionistas de Whole Foods es uno de los pasos necesarios para cerrar el acuerdo, aunque también necesitan la aprobación de los reguladores gubernamentales. Amazon anunció en junio pasado sus planes para comprar Whole Foods Market Inc., con sede en Austin (Texas).

La adquisición daría al gigante del comercio electrónico más de 460 tiendas de Whole Foods y la posibilidad de realizar grandes cambios en la industria de los supermercados y la venta de productos frescos online.