UE destina 7 millones de euros para pymes de la región

La Unión Europea (UE) destinó siete millones de euros para impulsar la primera etapa del proyecto Centroamérica Exporta, una iniciativa orientada a internacionalizar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), fortaleciendo sus capacidades para que puedan mejorar sus niveles de exportación en la región centroamericana y al mercado de la UE.

En la primera etapa se mejorarán las capacidades “de 300 empresas, pero con el proyecto en general, todas las pequeñas empresas que estén en Centroamérica van a tener a disposición un centro (especializado) para que tengan servicios que puedan prestarse para que las empresas rompan esas barreras que les impiden acceder a los mercados internacionales”, dijo Maider Makua, jefa de la sección política, prensa e información de la UE en Nicaragua, Panamá y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Centroamérica Exporta es un “producto” del Programa Regional de Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en Centroamérica (Adesep).

“Aunque las puertas estén abiertas, las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades en aprovechar las oportunidades existentes y es ahí donde la Unión Europea quiere incidir”, agregó Makua, durante el lanzamiento del proyecto, realizado en el contexto de la feria ExpoApen 2017. En el lanzamiento de Centroamérica Exporta estuvieron presentes Jhon Fonseca, viceministro de comercio exterior de Costa Rica, Eduardo Trejos, embajador de Costa Rica en Nicaragua y Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Nicaragua (APEN).

El número de empresas por cada país de la región que estarán participando en la primera fase del proyecto, aún no fue precisado.

Fonseca enfatizó que a las Pymes se les estará dando el “el apoyo que les permita entender cómo pueden incursionar de la mejor forma en los mercados internacionales, y cuáles son los requerimientos”.

Destacó que en muchos casos, en relación con los pequeños y medianos productores “no es que no tengan la calidad para vender en los mercados internacionales”. “La tienen, (pero) no tienen el volumen y si no nos asociamos de manera regional no vamos a poder llegar a esos volúmenes” que se exigen para poder incursionar en los mercados internacionales, explicó.

Guillermo Jacoby mencionó que las exportaciones de Centroamérica presentan un crecimiento positivo en los primeros cinco meses del año.

Guatemala suma US$4,860 millones, Costa Rica US$4,502 millones, El Salvador US$2,353.7 millones, Honduras US$1,664.2 y Nicaragua US$1,235.2 millones.