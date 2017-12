“No se puede ver la tecnología como un lujo”

“Si usted quiere obtener dinero rápido, tiene que tener las herramientas necesarias para hacer sus gestiones muy rápidas y optimizar tiempo y recursos, y una herramienta que le ayuda en eso es la informática”, expresó Belkys Iglesias Asencio, docente en el área de maestrías de la Universidad Americana (UAM).

Iglesias Asencio habla de la importancia de la gestión en tecnología en las empresas, a propósito de que esa alma mater comenzará próximamente una maestría sobre el tema.

¿Cuáles son las novedades de la maestría en gerencia de sistemas de información?

Vamos a la sexta edición de esta maestría. Se hizo una actualización a partir de las sugerencias que se obtuvieron a partir de empresarios consultados y con nuestros egresados que ocupan puestos de liderazgo en áreas relacionadas con tecnologías de la información en empresas, tanto del sector público, como del privado.

A partir de ahí, de sus experiencias y vivencias, nos hemos ido actualizando y mejorando. Y esto, después de cinco ediciones consecutivas, ya es una etapa de madurez de la maestría.

¿Eso quiere decir que se enfocarán en las necesidades de las empresas?

Sí. La génesis del programa es ese. Lo que buscamos con este programa es alinear las necesidades de la empresa, dentro de su proceso de negocio, y cómo la tecnología les puede ayudar a crecer y a lograr esas metas estratégicas. Entonces, para ello sí se necesita un tecnólogo, pero que conozca muy bien cómo funciona una organización, cuál es la arquitectura de esa organización, para poder ayudar y estar más involucrado en las decisiones estratégicas, cómo él mismo se puede involucrar y puede proponer lo que otros no ven, que él lo pueda sugerir para mejorar.

Se trata de que las empresas cada vez crezcan más, a su ritmo, según sus decisiones y estrategias.

¿Cuáles son los cambios específicos en el programa de la maestría?

En este caso, dentro de las asignaturas, además de las que ya estaban, sobre el perfil tecnológico, tenemos en la parte de la gerencia o de la gestión, un poco más específico cómo hacer gestión de aplicaciones: qué tipo de aplicaciones vamos a escoger, porqué escoger un modelo de negocio ligado a la tecnología. Son tips en asignaturas mucho más específicas que las que teníamos anteriormente. La maestría es de 17 meses.

Sí se está fortaleciendo mucho la parte de la alineación, de la gobernabilidad de las tecnologías dentro de las empresas. Nosotros insistimos también, como programas alternos, en que se estén certificando. Que busquen la gestión de las certificaciones en las instituciones (empresas) en la parte de la gobernabilidad, de las tecnologías informáticas, en la parte de gobierno electrónico, para que precisamente se pueda ayudar y que el informático sea un líder estratégico, que dé un paso más adelante.

¿Por qué las empresas tienen que invertir en tecnologías y tener una gerencia de tecnología?

Fíjese que es muy importante y no importa el tamaño de la empresa.

Es muy importante porque, uno, pensemos en dinero. Si usted quiere obtener dinero rápido, tiene que tener las herramientas necesarias para hacer sus gestiones muy rápidas y optimizar tiempo y recursos, y una herramienta que le ayuda en eso es la informática.

Eso es bien importante, pero no la informática “per se” (por sí misma), solo porque hay un software de moda, o la última computadora que ha salido, que a lo mejor no la necesito por muy buena que esté. Eso es lo que tiene que proponer el líder de TI (Tecnologías Informáticas) de la organización, si es una organización ya con un tamaño mediano o grande, que puedan tener un departamento de TI o puedan buscar a alguien que los asesore sobre qué software necesita.

Estas son mis metas, cómo puedo alcanzarlas. Pues ayudándome con tecnologías, lo cual no siempre redunda en mucho dinero, porque a veces basta con organizar los recursos que tenemos de manera más eficiente para lograr nuestras metas. No significa siempre que tengo que comprar un montón de máquinas nuevas. Lo que tengo que hacer, a lo mejor, es explotar mejor los recursos que tengo o capacitar al personal, que no necesariamente siempre significa tener que hacer una gran inversión.

Cuando se habla de tecnologías sí es verdad que hay que invertir. Pero en esta maestría sí se les enseña cómo demostrar el retorno de esa inversión, en qué tiempo y cómo. Esa es una de las características que tiene este programa. No se puede ver la tecnología como un lujo, sino como una herramienta que ayuda al desarrollo y el crecimiento de la institución.

¿Está comprobado entonces que las tecnologías y la gestión en tecnología pueden ayudar a un rápido crecimiento de los negocios?

No se puede hacer una relación directamente proporcional en tiempo. De que sí ayuda, ayuda. Puede que tengamos la tecnología, otro tipo de recurso, incluso recursos capacitados, pero si no hacemos una buena gestión y no estamos alineados, no caminamos todos los departamentos de la empresa, incluyendo al de informática, en una misma dirección, no pasa nada. La empresa tendrá siempre los mismos números. No va a crecer más.

Es muy importante una muy buena gestión de todos los recursos, incluyendo los colaboradores, es decir, la inversión en capacitación, y cuando hablamos de capacitación no necesariamente es ir a tomar cursos pagados. Hay muchísimos cursos en internet que se pueden gestionar, y que por lo general el personal de informática está muy preparado para buscar la información que requiere y es bastante autodidacta.

Además es importante tener una estrategia, que se gestione bien y se articule bien con todos los procesos de la empresa.

La tecnología no es exclusiva para las grandes y medianas empresas pero, ¿cuáles son las opciones que tienen las pequeñas empresas?

Cuando hablamos de prioridad, es muy necesario. Puede que no sea prioridad para algunas empresas, porque a lo mejor ya la tienen y es parte de sus modelos de negocios. Tener la tecnología y sin ella no pueden funcionar.

En el caso de las pequeñas empresas, sí les ayuda mucho, en la gestión eficiente, igual que en las grandes, porque al final los problemas son los mismos: cómo maximizar los recursos que tienen.

La idea, tanto en las pequeñas como en las grandes, es maximizar. ¿Qué nos ayuda a maximizar? Además de la gestión eficiente en recursos humanos, que es insoslayable, para las pymes es necesario que al menos lleven el control de su contabilidad, por pequeña que sea, que la tengan a través de una hoja de cálculo para empezar, si son muy pequeñitos. Tener mucho mayor control para ver por lo menos por dónde se me está yendo el dinero, cómo mejorar, y les va a ayudar mucho en la toma de decisiones oportunas.

Aunque sea la tecnología más sencilla que tengamos a la mano. Se puede hacer, porque incluso tal vez hay una generación de empresarios que no están muy relacionados con las tecnologías, pero sí las nuevas generaciones (sus hijos y demás en los negocios familiares) están familiarizados en lo general. Y les pueden ayudar en las cosas sencillas. Por ejemplo, tienen una computadora con un office, pues hay que explotarlo, maximizar lo que tenemos. O para que quiero comprar una máquina muy buena, que tenga todos los programas y apenas la use para dos o tres cositas.

La idea es que el experto en tecnologías oriente. No se trata de llegar a imponer. Simplemente, hay personas que no ven eso, y ellos tienen que demostrarle que sí se puede comenzar con lo que tienen a mano. Puede ser que tenga posibilidad de llegar más lejos con su negocio, pero no lo sabe, y en la medida que se le van presentando opciones y va viendo los beneficios, se va dando cuenta que en realidad no es tan caro. Sí hay tecnologías costosas, pero necesarias para quienes las tengan que adquirir. Otras no. No hay que hacer grandes inversiones, y con lo que hay se puede optimizar y mejorar el entorno.

En esa retroalimentación con sus exalumnos ¿crearon una lista con prioridades en cuanto a las necesidades de las empresas?

Lo primero es el recurso humano. La capacitación. Porque hemos crecido en caminos diferentes. Por un lado, lo administrativo y por otro lo tecnológico. Entonces, el de tecnología sabe mucho de programación, de sus bases de datos, y no hay quién le meta la mano, como se dice en el argot popular. Pero en la parte administrativa, pocos conocen. Eso es lo que estamos tratando de unificar. En la empresa de pronto dicen: “necesitamos un ingeniero en sistema o en computación, para que resuelva tales y tales problemas técnicos”, pero ese profesional no solo debe limitarse al ámbito tecnológico o técnico, porque eso así ya no funciona. La misma tecnología moderna obliga a unir, a fusionar, la parte administrativa con la tecnológica.

¿Cuántas personas esperan en ese diplomado?

Hemos graduado al momento 46. En esta edición, que va a empezar en septiembre, creo que hay confirmado como 12, para comenzar. Lo importante también es que la dirección de posgrado de la UAM hace diferentes consultas, en diferentes espacios, y se pudo determinar que hay mucha necesidad en los departamentos. Entonces este programa se va a realizar en sábado, pensando en que pudieran venir de los departamentos, porque en la noche se les dificulta.

¿Qué tipo de tecnologías se abordan en esta maestría?

Nosotros nos enfocamos más en las tecnologías consolidadas, que en las emergentes, porque estas son de prueba todavía. Sí se hacen abordajes (de las emergentes), pero la idea principal es abordar qué necesitan las empresas y hacia dónde vamos; qué es lo que está en el país; cuáles son las tendencias en la región y enseñarle al estudiantes cómo esas tecnologías consolidadas les pueden ayudar a sus empresas.