Wall Street vivió hoy otra jornada de indecisión, en la que su principal indicador cerró con pérdidas por cuarto día consecutivo, su peor racha desde el pasado junio, mientras sus otros dos índices de referencia registraron escasos avances.



El Dow Jones, que cerró con un leve descenso de 0,05 %, se vio arrastrado especialmente por las acciones de McDonalds, que retrocedieron 1,86 %, una bajada compensada en parte por la recuperación de Apple, que subió 1,72 % tras varios días en rojo.

El S&P 500 registró un crecimiento más que discreto, de 0,01 %, mientras que el Nasdaq subió 0,15 % gracias al sector tecnológico, que ascendió hoy 0,33 % tras sufrir ayer fuertes pérdidas.



Los inversores, apuntaron los expertos, adoptaron hoy una actitud de cautela, en parte a la espera de lo que sucede con respecto al nuevo intento del presidente de EE.UU., Donald Trump, de eliminar y reemplazar el plan sanitario del antiguo mandatario Barack Obama, y de aprobar un recorte de impuestos.

"Los inversores están siendo un poco más cuidadosos. Algunos están recaudando ganancias, y también observando a ver si el presidente consigue que se apruebe sus medidas sanitarias y su reforma fiscal", explicó la jefa de estrategia de mercado de Prudential Financial, Quincy Krosby.



La analista planteó que es posible que el mercado no se vuelva a mostrar confiado hasta que no comience la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre.

Durante su anodina jornada, Wall Street hizo además caso omiso de las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que advirtió que EE.UU. no debe retrasar ni ralentizar la subida de los tipos de interés, que los expertos prevén sucederá el próximo diciembre.



"Deberíamos tener cuidado de movernos de manera demasiado gradual", dijo Yellen en un discurso pronunciado hoy en Cleveland, Ohio, que apuntó que el banco central no debe esperar a que la inflación de sitúe en 2 % para implementar la medida.