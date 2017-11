La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) proyectan US$680 millones en ventas para la temporada especial navideña, cifra que es 7.3% mayor a lo observado en 2016, cuando se alcanzó US$634 millones. Rosendo Mayorga, presidente de la CCSN, manifestó que la Navidad es una de las épocas más dinámicas económicamente a lo largo del año, lo cual es bien recibido por el sector.

El mayor consumo tiene que ver con bienes duraderos y no duraderos, especialmente alimentos, bebidas, textiles, vestuarios, juguetes, electrodomésticos y vehículos.

Mayorga detalló que esos US$680 millones serán financiados de diferentes maneras: US$369 millones provenientes del aguinaldo o decimotercer mes; US$25 millones correspondientes al 50% del decimocuarto mes pagado por el Gobierno central; US$2 millones del aguinaldo de bonos solidarios; y US$238 millones de remesas familiares. También se suman US$37 millones de los créditos personales y US$9 millones de tarjetas de créditos.

“El incremento que estamos proyectando respecto al año pasado es de 7.3% y lo que estimábamos a inicios de este año era del 8%, quiere decir que andamos, más o menos, en la cifra que habíamos estimado”, expresó Mayorga.

La dinámica comercial generará entre 7,500 y 10,000 empleos temporales aproximadamente en la temporada navideña en todo el país. “Hemos observado que en algunas empresas o centros comerciales, los trabajadores temporales (de la Navidad del año pasado) se quedaron fijo porque rendían o demostraron capacidad en sus puestos de trabajo”.

Us$2,200 millones, todo el año

Al finalizar el año 2017, la Cámara espera lograr ventas totales por unos US$2,200 millones. Mayorga reconoció que aunque en el año hubo una desaceleración del consumo a nivel nacional, la meta prevista de crecimiento es alcanzable.

“Hubo una desaceleración, pero no significa que hayamos dejado de crecer. Hemos venido creciendo, aunque no en las mismas condiciones de años anteriores. Además lo que nosotros damos son estimados, no números fijos, ni dogmas”, enfatizó.

Aunque en el interior del país ha habido un desarrollo del comercio, Managua sigue siendo “la meca del comercio” en Nicaragua. Otro sector que muestra un importante repunte durante la temporada es el turismo, debido a que muchas familias buscan celebrar su Navidad y Año Nuevo en otras ciudades o destinos, dando un beneficio a la industria turística.

El presidente de la CCSN recomendó a los nicaragüenses aprovechar el dinero en la compra de artículos que son realmente necesarios. La siguiente temporada económicamente activa es el regreso a clases, la cual arranca el 15 de enero. “Tenemos que saber ahorrar un poco nuestro dinero”, subrayó el empresario.

Pequeñas empresas

Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), dijo que ya están preparados para la temporada navideña, sobre todos los sectores de mayor demanda, como cuero-calzado, madera–mueble, avícola y turismo, los cuales esperan un crecimiento de entre un 15% y 20%.

“En Navidad empuja mucho la gastronomía, bares y restaurantes. Eso empieza en la última semana de noviembre con las despedidas de año, las reuniones de empresas y familias. Luego, después del 22 de diciembre y hasta el 6 de enero, se mueve la hotelería porque los servicios de sol y playa se venden casi en su totalidad”, indicó.

En el caso de turismo, Torres precisó que de todas las instalaciones hoteleras registradas oficialmente en el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), el 97% son pequeñas y medianas. Todos ellos ya están preparados para atender a los visitantes, aseguró.