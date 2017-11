Con la aplicación de la regulación a los Precios de Transferencia, incorporada en la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822), Nicaragua obtendrá más recursos por ingresos tributarios, según el gerente regional de la firma financiera Multiple Business Service (MBO), Antón Poutvinski.

“El ingreso a las arcas del Estado aumenta siempre. Por ejemplo compañías que antes no cobraban intereses por cuentas por cobrar, tendrán que cobrarlo y eso es impuesto para el Gobierno”, dijo Poutvinski en entrevista con El Nuevo Diario. El especialista brindó una conferencia sobre este tema a estudiantes de la Universidad Americana (UAM)

La Regulación de los Precios de Transferencia entró en vigencia el 30 de junio de este año. El precio de transferencia se refiere al valor de una transacción comercial (compra de bienes y servicios) que dos partes relacionadas pactan, con el objetivo de demostrar a las autoridades tributarias que estas son realizadas a valor de mercado y no con la intención de disminuir la carga fiscal correspondiente.

¿Por qué son importantes los precios de transferencia?

Los precios de transferencia son importantes porque cambian la realidad económica del país. Las empresas ya no pueden regirse por las mismas reglas. Cambian las reglas, si antes no existían los precios de transferencias y vos podías fijar el precio con base a la realidad económica local, ahora tenés que hacerlo local e internacional. Es decir contar con la bendición de que lo que estás haciendo no cause perjuicio al fisco, tanto a nivel local como a nivel internacional. El cambio es drástico, ahora las empresas tendrán que contratar asesores, crear contratos…

¿A quién beneficia más la aplicación de los precios de transferencia?

En principio al Gobierno. Los precios de transferencia son una presión a nivel internacional, por parte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), ellos presionan a los gobiernos locales y ofrecen una oportunidad de financiamiento. Es por ello que el Gobierno ve la OCDE una posibilidad de aprobación internacional, además como fuente de financiamiento. Todos los países de Centroamérica lo ven así, pero son reglas muy fuertes.

¿Pero es una necesidad comercial aplicar los precios de transferencia?

Sí es necesario. Pero tenemos que separar dos cosas: realidad pública, que es lo justo por efectos sociales y públicos; y realidad económica del sector privado. ¿Qué es lo justo? Declaro que las compañías paguen los impuestos por las actividades que realizan en el país, y claro que es injusto que ellos creen estructuras que generan un menor pago de impuesto.

¿Las legislaciones centroamericanas referentes a este tema son similares o difieren?

Las legislaciones son similares, las diferencias son tan menores, mínimas. Algunos países de Latinoamérica tienen un sexto método, porque en los precios de transferencia solo se permiten cinco, pero son propios.

¿Nicaragua tiene ese sexto método de aplicación?

En Nicaragua está implícito en la ley de Nicaragua porque si no encontrás una metodología o data pública que te soporte esa transacción va a usar métodos propios. Por ejemplo en alquiler no vas a buscar en licencias cuánto cuesta el metro cuadrado en una zona de Managua. Simplemente no aparece, y ante eso usás método propio. Todo es muy similar en Honduras y Costa Rica.

La Regulación de los Precios de Transferencia entró en vigor este año en Nicaragua, ¿qué retos tienen las empresas para cumplir?

Primero pánico, nerviosismo empresarial. La gente mete miedo y las compañías se asustan al pensar cómo aplicarlo. Es caro, pero necesario. No hay que tener miedo. Otro de los puntos para los empresarios, aparte de la realidad nacional, es que se preocupan por los soportes. Antes eso no existía y te dan 45 días para hacer un estudio. Otro de los retos es la falta de data pública que permite realizar los ajustes sostenibles y la falta de conocimiento y capacitación, así como capacidad del personal.

¿Y usted cree que las pequeñas empresas puedan cumplir con estas regulaciones?

No creo. Existe la igualdad y se debe aplicar la ley a todo el mundo, pero en este caso aplica a todos. Y es más puedo predecir que en el reglamento de los precios de transferencia los que presentarán declaraciones son zonas francas y grandes contribuyentes. Es mucha información y las proformas de declaración son mexicanas y colombianas y son muy grandes. Tampoco creo que haya fiscalización masiva de precios de transferencia. Es imposible. ¿Cuánta gente debe tener la DGI para hacer fiscalización masiva? Imagínese deben estar altamente capacitados para usar la licencia y saber muy bien de finanzas.

¿Aumentan los ingresos con la aplicación de los precios de transferencia?

