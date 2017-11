Por séptimo año consecutivo llega a Nicaragua el Viernes Negro, considerado el “banderillazo” de la temporada alta del sector comercial. Al escuchar el término Viernes Negro o Black Friday, inmediatamente pensamos en descuentos, ofertas, la oportunidad para comprar lo que queremos, la fecha que estuvimos esperando por un año; en fin, es un viernes de locura. Todos los negocios y tiendas son muy visitados durante este día, las rebajas que observamos en las vidrieras y escaparates nos parecen atractivas y nos aventuramos a cazar los mejores precios, el detalle es hacerlo meticulosamente para no gastar el dinero en vano o sobregirar las cuentas, el asunto es que el llamado “viernes negro” no te exprima, sino todo lo contrario, exprimirlo a él.

Si hay algo que desde hace rato estabas necesitando y ya tenías planificado comprar, y además lo encontrás con un súper descuento en este día, pues ¡adelante!, puede ser una oportunidad para gastar menos de lo presupuestado. Con esto, queremos dejar en claro que Black Friday no es un día para comprar a lo loco, y que es necesario el plantearse algunas preguntas básicas que se deben tomar en cuenta antes de comprar: ¿Lo quiero o lo necesito, ¿lo voy a usar?, ¿lo puedo pagar?, ¿me va a traer más dinero?, ¿me va a traer un ahorro a largo plazo?, según comenta Gisella Canales Ewest, especialista en educación financiera.

La autora del blog Dele peso a sus pesos, aconseja que se aproveche este día solamente si se tiene que hacer una compra (previamente presupuestada y meditada). No obstante, reconoce que hay casos en los que surgen imprevistos como por ejemplo cuando se daña un electrodoméstico y necesitamos reponerlo porque es de uso diario, y dado que la situación lo amerita, sea como sea, si ya decidiste comprar algún artículo en este día, la especialista en finanzas nos comparte una serie de consejos para que aprovechemos las ofertas de forma sana.

Hacer una lista

Se debe pensar con tiempo qué cosas son las que se van a comprar y en caso de que sean varios artículos, lo mejor es hacer una lista. Esta debe incluir las especificaciones de los productos, para evitar que luego nos excedamos. Si fuese un televisor, por ejemplo, qué tamaño, qué posibles marcas y, lo más importante, qué rango de precios. De ese modo mentalizaremos anticipadamente nuestra capacidad de compra y va a ser más fácil darnos cuenta si nos estás extralimitando.

Comparar

Y si disponemos de tiempo, cotizar y comparar precios en distintos lugares es lo ideal, esta acción permitirá identificar falsas promociones en los precios del Viernes Negro. Si queremos ahorrar tiempo y dinero para verificar precios, es recomendable revisar las publicaciones de los diarios nacionales, en donde cada año las empresas publican anuncios con sus descuentos. Si bien algunas tiendas sí dan grandes descuentos, no hay que dejarse ir por un rótulo de “oferta”.

Gastar solo nuestro dinero

No hay que dejarse llevar por la emoción, o luego no vamos a tener cómo honrar nuestros compromisos. Si vamos a hacer compras, lo más sano es disponer solo de nuestro dinero. La experta nos recuerda que las tarjetas de crédito son una de las formas de financiamiento más caras, por tanto no nos conviene usarlas para gastos innecesarios y peor aún: no planificados.

Promociones con tarjetas

Adicionalmente a las rebajas en las tiendas, los bancos pueden ofrecer descuentos con sus tarjetas de crédito (algunos incluyen las de débito). La recomendación es que tenemos que revisar siempre las condiciones de dichas promociones, la fecha en que se aplicará el descuento y sobre todo, pagar de contado y anticipadamente el monto gastado, para evitar intereses. Es decir, podemos aprovechar la tarjeta para aplicar a un descuento adicional pero habrá que pagarlo de inmediato para que no se nos convierta en un dolor de cabeza.

Trazar el recorrido

El desborde por las compras aparentemente congestiona las principales calles de la capital, entonces si pensamos ir de compras ese día, debemos tomar en cuenta que el tráfico va a estar peor que nunca y ese tipo de congestionamientos incrementa el consumo de combustible, además del tiempo que perdemos (y el tiempo es dinero). Así que habrá que buscar anticipadamente rutas alternativas.

Sin hambre

Para gastar menos, un consejo práctico es salir de casa con el estómago lleno, para que así no tengamos que comer en la calle. Adicionalmente podemos llevar algunas cosas pequeñas (snacks) para saciar el hambre que pueda darnos al estar horas de pie y caminando.