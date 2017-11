Arce: disminución del subsidio es un asunto de cuatro años

Bayardo Arce Castaño, asesor de Asuntos Económicos y Financieros de la Presidencia, dijo este miércoles que la estrategia de reducción de los subsidios en la tarifa por consumo de energía eléctrica implica un proceso de cuatro años, en el cual se discutirá con los sindicatos de trabajadores y empresarios todo lo relacionado al nuevo ordenamiento del sector eléctrico.

Las estrategias para fortalecer y reordenar al sector eléctrico serán respaldadas por un préstamo de US$65 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorga a Nicaragua y que el Poder Ejecutivo tiene previsto aprobar en los próximos días. Uno de los requisitos para obtener este financiamiento es hacer una revisión de los subsidios, entre otros aspectos que se pondrán en marcha entre el 2018 y 2022.

“El BID nos va a prestar US$65 millones para que avancemos en el ordenamiento del sector eléctrico. La idea es que ese ordenamiento se dé entre el 2018 y el 2022. No es que mañana o el primero de enero del 2018 se quita el subsidio o se bajó la tarifa o se subió la tarifa, no es así. Esto es un asunto de cuatro años”, señaló Arce a los periodistas durante una conferencia de la Asociación Nicaragua Joven.

El análisis y aplicación de estrategias para fortalecer al sector eléctrico y reducir los subsidios también implica consultas con los actores de la economía del país y “por eso es que nadie va a decir ahorita, ni yo ni el ministro, en tal fecha se hace tal cosa, porque esto se tiene que discutir con los organismos sindicales, con los empresarios (para ver) cómo se va a ir organizando el sistema”, explicó Arce.

Rivisarán el mecanismo para subsidiar

No obstante, el asesor de la presidencia indicó que “la idea es que efectivamente el subsidio disminuya. Al 80% de los consumidores (de energía eléctrica) no se les mueve la tarifa desde hace 12 años y ¿quién pagó eso?, (lo pagó) el otro 20%. Si usted consumió más de 150 (kilowatts al mes) en su casa, usted paga una parte de lo que no pagó otro (por haber consumido menos de 150 Kwh y ser subsidiado), esto se va a ajustar y es un trabajo que se debe hacer”.

“¿A quién hay que subsidiar? A la gente de menos ingresos. Hay quienes señalan, y no dejan de tener razón, que el parámetro del consumo no es siempre el más justo (para determinar a quién subsidiar), porque aquí hay gente con recursos que, por ejemplo, tienen una casa en el mar a la que solo van un fin de semana y cuando sale el registro consumen menos de 150 y entonces tiene el subsidio”.

Arce enfatizó que el “Gobierno ha trabajado para el pueblo, para mejorarles las condiciones y deben estar tranquilas las familias de los barrios. Afortunadamente el país ha ido caminando y avanzando, mucha gente ahora consume más, porque antes no tenían un televisor, no tenían un refrigerador, no tenían una serie de artículos eléctricos que ahora sí pueden tener, entonces esto ha creado una dinámica, que exige el ordenamiento del sector”.