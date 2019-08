Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Dólar se aprecia ante el yen

Tokio / EFE

El dólar ganó terreno ayer frente a la divisa japonesa respecto a las últimas negociaciones del viernes en Tokio, y se situó en la zona baja de los 114 yenes después de conocerse que varias empresas ayudarán a Merrill Lynch a capear las pérdidas originadas por la crisis hipotecaria.



El dólar se cotizaba al final del día de ayer en el mercado de divisas de Tokio en los 114.16 yenes, frente a los 113.13 yenes del viernes a las cinco de la tarde. El billete verde estadounidense osciló durante la jornada de ayer entre los 113.94 y los 114.33 yenes, aunque su valor de intercambio más frecuente fue el de 114.08 yenes.



Por su parte, el euro se negociaba al final de la tarde de ayer al cambio de 164.34 yenes, frente a los 162.87 yenes de las últimas negociaciones de la semana pasada. Con la divisa estadounidense, la moneda única se mantuvo en 1.4394 dólares al término de la sesión en la capital nipona.



Euro estable ante el dólar en un mercado calmo

NUEVA YORK / AFP

El euro se mantuvo estable ante el dólar en un mercado abandonado por la mayoría de los operadores por la fiesta de Navidad.



Hacia las 19H00 GMT, un euro valía 1.4401 dólar, contra 1.4378 en la noche del viernes hacia las 22H00 GMT.



Ingreso por exportaciones crece 9.3 por ciento

Guatemala / ACAN-EFE

El ingreso de divisas por exportaciones guatemaltecas al mercado internacional creció un 9.3 por ciento entre el 1 de enero y el 13 de diciembre último, informaron ayer fuentes económicas.



Según la información del Banco de Guatemala (central), colgada en su portal de internet, durante ese periodo ingresaron a Guatemala 4,031.49 millones de dólares por las exportaciones. Mientras que entre el 1 de enero y 14 de diciembre de 2006, las ventas de productos al exterior generaron 3,689.28 millones de dólares.



Eso significa que este año las exportaciones han dejado un 9.3 por ciento más (342.40 millones de dólares), precisa la fuente. De acuerdo con la banca central, los productos tradicionales --azúcar, café, banano y cardamomo-- han dejado en su conjunto en lo que va de 2007 unos 1,522.94 millones de dólares.



De esos productos los que más han dejado son el café y el azúcar, con 573.76 y 524.29 millones de dólares, respectivamente. Mientras que los productos no tradicionales, entre los que figuran los artículos de vestuario, han generado unos 2,508.55 millones de dólares.



Remesas a Guatemala alcanzan US$ 3.791 millones

Guatemala / ACAN-EFE

El envío de remesas familiares del extranjero a Guatemala alcanzaron los 3.791 millones de dólares entre enero y noviembre pasado, informaron ayer fuentes bancarias.



Según el Banco de Guatemala (central), en noviembre pasado los guatemaltecos enviaron a su país 340,79 millones de dólares en remesas.



Ese monto fue superior en 46,14 millones de dólares comparado con el noviembre de 2006, pero inferior en 59,37 millones de dólares a las remesas recibidas en octubre pasado.



De acuerdo con el informe de la banca central, colgada en su página de internet, las remesas familiares recibidas en los primeros 11 meses de 2007 son superiores en 151,18 millones de dólares a las recibidas durante todo el 2006.



Aeroméxico retira acciones de la bolsa de valores

México / AFP

La aerolínea Aeroméxico, una de las dos principales de México y que recientemente fue adquirida por un consorcio controlado por Citibank, anunció este lunes que retira sus acciones de la Bolsa de Valores de este país.



“Se resolvió llevar a cabo la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social en el Registro Nacional de Valores y la cancelación del listado de dichas acciones en la Bolsa Mexicana de Valores”, indicó la empresa en un comunicado.



El documento añadió que en una asamblea extraordinaria se resolvió cancelar las “39,9 millones de acciones no participantes” y rembolsar a sus titulares 2,71 pesos (unos 0,25 dólares), con lo que el capital de la sociedad queda en un monto de 388,1 millones de pesos (unos 35,5 millones de dólares).



Aeroméxico, que hasta octubre pasado estuvo controlada por el gobierno mexicano como parte de un rescate bancario luego de la crisis financiera de diciembre de 1994, fue adquirida por un grupo financiero controlado por Citibank por 249,1 millones de dólares.