El gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Mario Arana, descartó ayer que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) sea renegociado, aunque dijo que sí será modernizado.

“Según información de Washington, por el momento indica que siendo que el acuerdo con la región centroamericana con Estados Unidos es superavitario a favor de Estados Unidos, el mismo no será revisado, pero sí modernizado”, explicó el funcionario en una exposición a representantes de sindicatos.

Esa modernización, agregó el gerente de APEN, le vendría bien al acuerdo para estar a la altura de los tratados de última generación con temas tecnológicos, provisiones a favor de las pequeñas y medianas empresas, facilitación de comercio y propiedad intelectual.

“Más que una renegociación es una modernización. Ocurre que además CA y Estados Unidos tienen una situación: Estados Unidos es superavitario, contrario al problema que tienen con China, con México, Europa. Con nosotros hay un superávit. Estados Unidos nos vende más a nosotros que lo que nosotros le vendemos a ellos”, explicó.

Sin embargo, Arana destacó que Nicaragua es el único país de la región con el que Estados Unidos tiene un déficit. “Le vendemos más a Estados Unidos que lo que le compramos. Ellos dicen que van a examinar por qué tienen ese déficit, incluido Nicaragua”, expresó.

“La embajada de Estados Unidos en Managua está haciendo el análisis para justificar el déficit, pero creo que saldremos bien, somos el único país con el que tiene un déficit. Es interesante, no es tan común, y quiere decir que hay cosas que pudimos hacer bien”, agregó.

Agrícola

Arana, quien fue presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), comentó que en 2019, como parte del acuerdo, se revisará y discutirá el desempeño agrícola. “Supuestamente el Cafta no se va a renegociar como el Nafta (tratado entre México, Canadá y EE. UU.), insistió.

“El tema agrícola es algo que necesitamos definir porque tenemos el dilema con el arroz, el arroz ha mejorado mucho su productividad, sus costos, sus rendimientos, y si se abre (el mercado) y entra arroz más barato de Estados Unidos, nuestros productores van a quebrar”, planteó.

El gerente de APEN también recomendó al país a tener una mejor relación, “la mejor relación posible con Estados Unidos”, porque se necesita inversión, tanto nacional como extranjera, y asegurar la estabilidad económica, política y social interna.

“Tenemos un tema pendiente en la agenda, muy relevante, por tanto mi recomendación es que tengamos la mejor relación posible”, dijo Arana al tiempo que señaló que “tenemos algunos temas que podríamos poner sobre la mesa en el marco de evaluaciones contempladas para el 2019”.

Proyecciones

Al encuentro, promovido por la Central Sandinista de Trabajadores (CST), también asistió el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), quien se refirió a las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Davos.

“Trump dijo que no está en contra del libre comercio, de que Estados Unidos quiere estar acompañado con otras naciones en el comercio mundial. Esto arroja información de la importancia, que no fue un discurso proteccionista, fue un discurso centrado en el comercio justo, siempre y cuando no haya violaciones a la comptencia”, mencionó.

Sobre el DR-Cafta, Chamorro, al igual que el gerente general de APEN, expresó que es un tratado de libre comercio que genera un superávit comercial para Estados Unidos, a diferencia de otras regiones y países como México y Europa.

Tanto Arana como Chamorro enfatizaron también en la transformación de la matriz productiva de Nicaragua. Arana manifestó que impulsar la transformación productiva es de importancia “neurálgica en el contexto de cambios que están produciendo en el entorno”.

Mientras tanto Chamorro expresó que se debe plantear en la agenda de 2018 que es importante exportar más productos y diversificar la cartera de exportaciones para que el crecimiento se sostenga por más tiempo y que “no sea solo de 4.5% sino que sea más que eso, ojalá un 8%”.