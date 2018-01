Expresidentes de AmCham apoyan a candidatos unidos

La elección de la nueva directiva de AmCham se realizará mañana martes 30 de enero y los candidatos unidos para integrar la Junta Directiva son: Julio Ramírez Argüello, Grupo Promerica; Marcos López Azmitia, Grupo Ficohsa; Álvaro Rodríguez Zapata, Grupo Calsa; José de la Jara Ahlers, de Sinter; Ariel Granera Sacasa, Grupo Pellas y Franco Chamorro Duque Estrada, Grupo CCN. Los acompaña Francisco Castro Matus, de Price Waterhouse, candidato a fiscal.

AmCham debe “construir consensos, no disensos”

Carlos Reynaldo Lacayo. El expresidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense dice que una función de esta es ser “propositiva, no negativa, que presente soluciones no ecuaciones imposibles de despejar”.

AmCham, como parte del sector empresarial nicaragüense, tiene que contribuir a fortalecer el diálogo con el Estado de Nicaragua, “proponiendo políticas públicas que eleven los niveles educativos, la capacitación técnica y la formación profesional”, opina Carlos Reynaldo Lacayo al ser consultado por El Nuevo Diario.

¿Apoya usted la lista unitaria del sector privado para la elección de Directiva de AmCham, que están presentando el Grupo Pellas, el Grupo Promerica, el Grupo Calsa, el Grupo Ficohsa, Cervecería y otras importantes empresas nicaragüenses?

Por supuesto que la apoyo y, no solo eso, aplaudo que compañías de tanto prestigio se hayan unido para asumir el reto de dirigir AmCham de una forma colegiada, con una visión de nación y una clara estrategia de unidad empresarial para construir consensos no disensos, que sea propositiva no negativa, que presente soluciones no ecuaciones imposibles de despejar. Como cámara binacional, la misión de AmCham está bien definida: promover el comercio y la inversión entre los Estados Unidos de América y Nicaragua a través del libre comercio, el libre mercado y la libre empresa. Eso es lo que quieren hacer esos candidatos a directores, concentrarse en cumplir con las misiones de la cámara y yo como expresidente les doy mi respaldo total, porque son profesionales que estoy seguro sabrán trabajar en equipo, que van a unir criterios con los directores y las directoras que ya están en la Junta Directiva. No tengo la menor duda de que van a sumar y multiplicar por los intereses nacionales.

¿Cuáles cree que deben ser las prioridades de AmCham en la actualidad?

Todos sabemos que en la actualidad la situación mundial es muy complicada, hay muchos factores que amenazan con la paz y el desarrollo. Pese a eso, el Banco Mundial estima que 2018 será el primer año, desde la crisis financiera, en que la economía global crecerá en un 3.1%, lo cual es bueno, pero agrega que ya es hora de que comencemos a mirar más allá del corto plazo y analizar la implementación de iniciativas de desarrollo en el largo plazo. Para mí, la nueva directiva de AmCham tendrá capacidad para formular estrategias de largo plazo que le permitan al país atraer mayores inversiones de empresas estadounidenses y de replantear nuevos mecanismos de sostenibilidad, rentabilidad y productividad. Para eso se necesita fortalecer el diálogo con el Estado de Nicaragua, proponiendo políticas públicas que eleven los niveles educativos, la capacitación técnica y la formación profesional, que son indispensables para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que el mundo se propuso para el 2030 y, por supuesto, tener una relación fluida con representantes, senadores y con el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos.

¿Qué cosas de las que se vienen haciendo se deben corregir en AmCham?

Con el optimismo que me caracteriza, pienso que AmCham logrará replantear sus objetivos de mediano y largo plazo. Sin embargo, como dije hace dos meses en mi discurso de agradecimiento del Premio Excelencia Empresarial 2017, AmCham debe aportar a la unidad del sector empresarial de Nicaragua, coordinar bien con el Cosep, sus cámaras y asociaciones, con una visión de nación y una estrategia seria de promoción de comercio e inversiones entre Nicaragua y los Estados Unidos.

“Respeten la apoliticidad de la cámara”

René González Castillo. El expresidente AmCham afirma que una prioridad de esta cámara debe ser el fomento de la inversión externa y la inversión nacional, “un proceso que viene desarrollándose bastante bien, pero es un tema permanente que merece un seguimiento especial”.

El empresario René González Castillo enfatiza en que los nuevos directivos de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense deben “respetar la apoliticidad de la cámara, es una disposición sana que está en los estatutos y se debe cumplir”.

¿Apoya usted la lista unitaria del sector privado para la elección de Directiva de AmCham que están presentando el Grupo Pellas, el Grupo Promerica, el Grupo Calsa, el Grupo Ficohsa, Cervecería y otras importantes empresas nicaragüenses?

Por supuesto que apoyo esa propuesta. Todos los candidatos son ciudadanos honorables, representan empresas de mucho prestigio y, en lo personal, confío plenamente en que, una vez electos, harán un trabajo profesional, basado en intereses supremos como la unidad del sector empresarial, aportar al desarrollo económico, social e institucional de Nicaragua, fomentar el diálogo como mecanismo civilizado para sumar esfuerzos con otros sectores y de esa manera mejorar las relaciones comerciales y de inversión con los Estados Unidos. Por otro lado, sé que estos candidatos tienen la madurez suficiente para unir esfuerzos con todos los miembros de AmCham y que jugarán un papel unificador de la Junta Directiva. La fórmula más efectiva de una organización es siempre sumar, nunca restar.

En su opinión, ¿cuáles son las prioridades de AmCham para los próximos años?

Para mí, las prioridades de AmCham deben estar íntimamente ligadas con los intereses nacionales, en primer lugar, está el fomento de la inversión externa y la inversión nacional, que es un proceso que viene desarrollándose bastante bien, pero es un tema permanente que merece un seguimiento especial. Como consecuencia, la generación de empleos también es prioritaria. Solo con inversiones se puede generar empleos y me refiero a empleos decentes que dignifican a los seres humanos. El programa de mejoramiento del sector educativo tendrá que seguirse impulsando con el Comité de Educación de AmCham, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Universidades, el Inatec y organismos no gubernamentales que se dedican a mejorar la educación en términos integrales. Por otra parte, la responsabilidad social empresarial debe de ser una prioridad continua de AmCham.

Es un mecanismo efectivo para combatir la pobreza y muchas empresas están destinando recursos e impulsando planes de RSE. Y, por último, no quiero dejar de mencionar una prioridad fundamental: respetar la apoliticidad de la cámara, es una disposición sana que está en los estatutos y se debe cumplir.

“Estos candidatos representan empresas serias”

Fernando Robleto. El expresidente de AmCham afirma que los candidatos de los principales grupos empresariales del país tienen su apoyo decidido, para que dirijan esta cámara.

¿Apoya usted la lista de unidad de los empresarios nicaragüenses que están presentando su propuesta: Grupo Pellas, Grupo Ortiz, Grupo Lacayo, Grupo Compañía Cervecera, Grupo Ficohsa y el empresario José de la Jara, como directores para AmCham?

Decididamente, tienen mi apoyo. Son profesionales que representan empresas serias que invierten en nuestro país y creen en él. Adicionalmente, conocen bien los estatutos de AmCham y estoy seguro que los respetarán.

¿Cuáles creen deben ser las prioridades de AmCham en este momento?

Mejorar nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos en ambas vías, trabajar con las empresas estadounidenses que deseen invertir en Nicaragua. Nosotros, en AmCham, tenemos que promover las inversiones con los amigos de Nicaragua. La unidad de los empresarios y el respeto a la democracia son pilares fundamentales para nuestro desarrollo y el respeto de cualquier gobierno.