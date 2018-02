El deterioro de los caminos en las comunidades más lejanas del municipio de Camoapa, en el departamento de Boaco, uno de los mayores productores de lácteos, ha provocado que los camiones de pasajeros y los que acarrean la leche diariamente escapen de volcarse, al tambalearse de un lado a otro, en algunos tramos que están muy deteriorados.

Ante esta realidad, productores del municipio demandan de las nuevas autoridades municipales que la reparación de los caminos productivos sean una prioridad, ya que se encuentran desbaratados producto de las fuertes lluvias que cayeron.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Camoapa (Asogacam), Maximiliano González, señaló que próximamente se van a reunir con la alcaldesa Gretcheng Martínez Suárez, para ver qué se puede hacer con los pocos recursos de la municipalidad.

“Ella ha manifestado que está en toda la disposición de apoyar y en conjunto con los ganaderos ver cómo solucionamos esta problemática. Los caminos siempre han sido el tema número uno de discusión con los gobiernos locales de turno, es el mayor problema que hemos tenido los productores para sacar la producción diariamente, porque aquí no se descansa, ni en los días feriados”, destacó el directivo de Asogacam.

Efectos de los chubascos

La Calamidad, San Antonio, El Pedernal, Las Tucas, es el trayecto donde está más deteriorado el camino, así como, el sector de Villa Revolución, que se conoce como La Calamidad, hacia La Embajada y de esta a Villa Siquia, están súper dañados, por los últimos chubascos que han caído en Camoapa, señaló Robin Flores.

Indicó que los productores han hecho esfuerzos por mantener transitables los caminos para garantizar que la producción láctea no se pierda en esas zonas. “Ellos han rellenado las pasadas malas, para que no se corten los caminos, pero con las lluvias vuelve el problema nuevamente y hay más dificultad para transitar”, informó Flores.

La productora Olinda Auxiliadora Somoza, quien asegura haber realizado un recorrido por la ruta de La Calamidad, San Antonio, donde los caminos están bien dañados, expresó que da pesar ver a la gente que viaja en los camiones, exponiendo sus vidas, porque los pesados vehículos se mecen de un lado a otro, sin embargo, tienen necesidad de trasladarse a Camoapa.

Juntar esfuerzos

Agregó que cooperativas como Masiguito, productores y autoridades municipales, trabajarán mano a mano en una alianza para contribuir a la mejora de los caminos Además, criticó el poco interés de los transportistas en aportar para la reparación. “No se ponen la mano en la conciencia que tenemos que unirnos todos, porque esos caminos están de volverlos a hacer y cada quien necesita los caminos, aquí tenemos que ir de la mano todos”, instó Somoza.

El transportista Simeón Miranda describió las condiciones en que está el camino hacia el Mango. “Está quebrado, no hay cunetas y necesita una buena reparación porque son caminos de penetración donde sale leche, ganado y queso, hay unas pasadas graves donde se nos daña la suspensión de los vehículos y el chasis y eso es serio, no permite tener los camiones en buenas condiciones, tenemos que vivirlos reparando y es un peligro para la población, allí no vemos que entra el MTI, solo los productores se han encargado de repararlos”.

El concejal Raymundo Barcia Aragón, quien además es productor, reconoció que la infraestructura vial se encuentra en mal estado. Como parte de la Comisión de Infraestructura, Economía y Presupuesto, estamos abogados en hacer reformas al Plan de Inversión Municipal, porque fueron pocos los recursos que quedaron presupuestados para caminos y son muchos los trechos que están dañados y ver de qué forma se hace algo por repararlos”, aseguró el miembro del gobierno municipal.

Resaltó también que la rehabilitación de los caminos productivos es una prioridad para la Alcaldía.