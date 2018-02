Más de 1,500 criptomonedas circulan en el mundo

Entre las más de 1,500 criptomonedas existentes, el bitcóin ha alcanzado fama mundial. Actualmente el bitcóin cotiza en el mercado de futuros en Estados Unidos y tiene un valor de US$8,180.1, en la actualidad.

La criptomoneda opera bajo la tecnología de blockchain, que pueden facilitar otra clase de transacciones, incluso entre países distintos. En un futuro los gobiernos podrían lanzar sus blockchain para agilizar transacciones entre países.

En este artículo el especialista Federico Sastre Alaniz, jefe de Desarrollo de Negocios- Seguridad B2B de Telefónica, explica más sobre las particularidades del bitcóin y la blockchain. Sastre estuvo presente esta semana para realizar una ponencia en el TIC Forum 2018, de Telefónica Business Solutions.

El primer paso para adquirir un bitcóin es crear una billetera virtual, que es donde se “almacenarán” los bitcóines. Hasta el momento se contabilizan 22 millones de billeteras y más de 100 millones de transacciones.

Para obtener los primeros bitcóines existen varias alternativas, alguien puede transferir bitcóines, minar bloques o adquiriendo los bitcóines en una casa de cambio especializada en criptomonedas, explicó Federico Sastre Alaniz.

“Con la billetera automáticamente ya puedes empezar a recibir. Alguien te puede dar ciertas cantidades de bitcóines o fracciones de ellos. Ahora cómo hacer para pagar. Para pagar necesitas tener bitcóines. Si es que nadie te pagó antes o te transfirió bitcóines, vas a tener dos maneras: La primera es minando los bloques, es decir resolviendo operaciones matemáticas muy difíciles, si lo logras hacer antes que otros obtenés cierta cantidad de bitcóines. Ahí tendrás tus bitcóines y se van a “almacenar” en tu billetera. La otra opción es un transaccionador de bitcóines, un Exchange (similar a una casa de cambio)”, explicó.

Valor del Bitcóin

El 28 de enero de este año el valor del bitcóin fue de US$11,839.00, al 6 de febrero de 2018 el valor bajó 35.18%, hasta lograr los US$7,673.80. Desde el 11 de diciembre de 2017 cotiza en los mercados de futuros de Estados Unidos.

A criterio del especialista, el bitcóin, a pesar de que cotice en la bolsa no es un activo financiero, es por ello y por otros factores como la falta de reglamentación y el exceso de especulación que no lo considera un destino de inversión.

“La realidad es que el bitcóin no es un activo financiero por lo tanto no se puede comparar. Es muy difícil hablar de inversión en bitcóin porque es muy volátil y la mayoría de personas que entran al mundo del bitcóin lo hicieron por especulación, eso hace que tome valor. No hay una recomendación de inversión, para mi ir a comprar bitcóines es lo mismo que ir al casino porque no hay nada que me asegure o que me permita prever como se va a comportar, porque no está regulado, hasta que eso no suceda es muy difícil predecir qué es lo que pueda pasar”, justificó Sastre.

Uno de los principales atractivos que ven las personas en el bitcóin actualmente es la posibilidad de obtener dinero en el corto plazo. Aunque no se puede precisar el momento adecuado para comprar o vender.

Sobre las regulareciones

”Tienes la oportunidad de ganar dinero en poco tiempo, como también tienes la posibilidad de perderlo. Los procesos adoptados por las naciones para regular el uso del bitcóin, incidirían negativamente en su precio”, afirma el experto.

“Lo más probable ahora es que se mantenga un poco más estable, pero cuando empiecen a pasar distintos planteamientos de regulación, que fue lo que paso ahora, tenderá a la baja. Van a seguir apareciendo más planteamientos en otros países y van a seguir afectando en la caída de la cotización. Es realmente impredecible mientras no se tenga un marco claro de cómo van a operar las criptomonedas en los estados”, señala.

El sistema con que opera el bitcóin (blockchain) es altamente seguro, sin embargo los usuarios de esta criptomoneda están expuestos ante ataques denominados como phishing. En el que los atacantes con engaños tratan de robar la información privada como los códigos de las billeteras.

“Nada es 100% seguro. Los atacantes siempre están un paso adelante, lamentablemente tenemos que estar pensando ante un ataque o una pérdida. Lo más importante es que la red en sí, es una red segura, prácticamente imposible que la ataquen. Lo más probable es que se intente algún ataque de phishing en ese caso, no es que la red haya sido insegura es que el usuario ha sido engañado y entrego la información”, indicó.

Blockchain, es la tecnología

La blockchain es la tecnología con la que opera el bitcóin. Es una red descentralizada, es decir no existen intermediarios, las transacciones se realizan de forma directa entre comprador y vendedor a través de claves cifradas. Una de las razones de su seguridad es la descentralización, entre más grande, se vuelve más descentralizada y más segura. La red del bitcóin es pseudoanónima, pues se conocen los movimientos de los bitcóins, y las billeteras que reciben y envían, pero no se sabe la verdadera identidad de los poseedores de los bitcóines.

“Lo más importante que tiene la blockchain es que es una red descentralizada que permite que no haya nadie que la pueda controlar o monopolizar, o que pueda tomar control de eso”, reflexionó Sastre, durante su conferencia.

El especialista resalta que se pueden realizar grandes cosas, transacciones que incluso van más allá de lo monetario. Las transacciones con esta tecnología se realizarían de forma más ágil y a un menor costo, debido a la ausencia de intermediarios. Además de blockchain públicas como la del bitcóins es posible que también existan blockchains privadas.

“Se puede hacer cualquier tipo de transacciones, de hecho no monetarias que impliquen mucha más facilidad y agilidad. Ejemplo: En Dubái mediante una blockchain se está estableciendo quién compre y vende y demás sin ningún notario por en medio. Hay una plataforma musical que se llama Voise, que se encarga que los artistas musicales puedan compartir (vender) su música directamente al oyente, al sin la necesidad de una compañía discográfica”, aclara.

Los gobiernos pueden aprovechar las blockchain, pues sería una alternativa que agilice distintas transacciones a lo interno e incluso a nivel internacional con socios comerciales. Sin embargo, aclara que estas no serán sustitutas de las monedas ni de refugios de valor, como el oro.

“Puede significar alguna alternativa viable para los gobiernos (la blockchain), lo más probable que ocurra es que los gobiernos empiecen a tirar sus propias blockchain, que haya blockchain transaccionales entre distintas naciones. El Gobierno no puede hacer oídos sordos a lo que está pasando, como cualquier tecnología que viene y que llega para quedarse no puede hacer oídos sordos, porque avanza, y si no la acompañas quedas desfasado. No son sustitutos de monedas, ni del oro como refugio de valor”, puntualizó.