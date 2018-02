Representantes de once empresas canadienses de los sectores agroalimentos y energía renovable se encuentran en Nicaragua explorando el mercado nacional, a fin de entablar lazos comerciales. La visita es coordinada por la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), la Embajada de Canadá y la agencia de promoción de inversiones Pro-Nicaragua, cuyos representantes dieron la bienvenida ayer.

Los empresarios que integran la misión comercial presentarán sus ofertas exportables y se reunirán con funcionarios de entidades gubernamentales, como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), según informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.

Las empresas que participan en las ruedas de negocios, por el sector de alimentos, son: Canadian Oats Milling Ltd; Transco Foods; DI Jenkins & Associates Inc; Ronald A. Chisholm Ltd; Hensall District Co-operative y Prairie Flax Products Inc. En el caso de las empresas relacionadas a energía renovables : Glass Ocean Electric; Ingeniería y Tecnología Aplicada S.A.; LED Rodway Lighting Ltd; Minaean SP Construction Corp; y Saturn Power Inc.

Eve Giguere, consejera comercial y jefa de la sección comercial de la Embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, señaló que la relación comercial entre ambos países anda por los 160 millones de dólares canadienses anuales, la mayoría en productos como frutas y vegetales.

“También hay mucha inversión canadiense en Nicaragua y esperamos que eso también siga. Nicaragua es un país seguro que ofrece oportunidades, y con los canadienses hay un vínculo de buena amistad y eso es la base de muchas relaciones comerciales”, expresó la diplomática.

Rosendo Mayorga, presidente de la CCSN, manifestó que aunque Canadá y Nicaragua no han suscrito un Tratado de Libre Comercio (TLC), hay ciertos productos, como frutas y vegetales, que tienen tasas arancelarias preferenciales. “Esta relación la estamos iniciando ahora y va a continuar, o sea, las oportunidades están latentes, el empresario nicaragüense que no tuvo la oportunidad de aprovechar este encuentro puede contactarse con ellos (empresarios canadienses) más adelante”, expresó.

Por su parte, Sergio Quiroz, director de Promoción e Inversión de Pro-Nicaragua, indicó que el país está abierto a hacer negocios con Canadá, no solo con agroalimentos. “Muchas veces se nos olvida que en el norte está Canadá, un país enorme y próspero que abre sus puertas a una variedad de productos vegetales y artesanales, productos que pueden ser potencializados desde nuestra plataforma comercial”, destacó.