Canatur reconoce a “Viajeros Nicaragua”

La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) otorgó el pasado jueves un reconocimiento especial, en la categoría Medios de comunicación, al blog “Viajeros Nicaragua”, creado y dirigido por el fotorreportero de El Nuevo Diario, Melvin Vargas.

Desde el 2013, Vargas ha dado a conocer los destinos turísticos del país con reportajes especiales e ilustrando en fotografías las bellezas de los distintos escenarios que pueden disfrutar los extranjeros y nacionales.

“En Nicaragua es primera vez que reconocen nuestro trabajo (en el blog). Me siento emocionado, feliz, estaba esperando este premio desde hace unos dos años. Hemos recibido tres reconocimientos en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en España, donde en 2015, 2017 y 2018, destacaron nuestro trabajo haciendo ver que estamos entre los cinco mejores blog del mundo con contenido turístico”, destacó Vargas.

El reconocimiento de Canatur “es una recompensa al trabajo duro de todo estos años y vamos a ganar más. Mantener vivo el blog Viajeros Nicaragua significa mucho sacrificio, no hay días libres y se hace con apoyo de la familia. Mi esposa me comprende y me incentiva diciéndome que siga a delante”, comentó Vargas.

“Mi hijo de 16 años me acompaña en el 90% de las giras, es mi asistente y desde el 2017 se unió Winston Potosme, que edita los videos”, sostuvo.

Según Vargas, “la mayoría de las visitas que tiene el blog son de Estados Unidos, España, Venezuela, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México y Canadá, de ahí es la gente que más visita el Blog. Ayudamos a que el turista venga, con nuestra presencia en las redes sociales. A veces llaman y nos piden recomendaciones de cómo hacer para venir a Nicaragua”.