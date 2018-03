Los representantes de los trabajadores y de los empresarios de Nicaragua no lograron un acuerdo para aumentar el salario mínimo, por lo que la decisión final la tomará el Ministerio del Trabajo (Mitrab) a más tardar el próximo lunes 12 de marzo.

Freddy Blandón, asesor legal del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que el sector privado presentó una propuesta de incremento salarial de 10.40% anual por dos años, que “busca recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y sumar más empleo formal”.

“Creemos que esa negociación año con año genera un impacto negativo tanto para el trabajador como para la empresa en el sentido que genera una dinámica de especulación y que termina afectando la capacidad adquisitiva”, señaló Blandón.

El funcionario del Cosep argumentó que la propuesta de salario mínimo por dos años fue planteada porque se le quiere dar a las empresas e inversionistas “predictibilidades de cómo se va a comportar el salario mínimo en un período determinado”.

Al no lograr consenso el Mitrab deberá fijar el nuevo salario mínimo y al respecto dijo que si bien la ley le da indicadores económicos como crecimiento económico e inflación, la institución cree que el Gobierno debe tomar los “argumentos que hemos planteado en la mesa”.

“La mejor propuesta que podemos hacer es buscar medidas de salario mínimo que impulsen la formalidad, nosotros creemos que si vamos en ese espiral de año con año de 10 en 10 vamos a perder la competitividad del país de ir atrayendo inversión”, valoró.

Según Leonardo Torres, presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), la fecha límite para alcanzar un acuerdo de salario mínimo concluye el próximo 11 de marzo. Además explicó que las partes tienen hasta esa fecha para seguir negociando y alcanzar un acuerdo tripartito: empresas, trabajadores y Gobierno.

Se mantiene diálogo

Las posiciones aún no se acercan, ya que la propuesta de incremento de los empresarios anda por un 10.4%, para un período de dos años, en tanto la de los sindicatos es de 12%, para un año.

Blandón, asesor legal del Cosep, dijo que aunque no lograron un acuerdo con los sindicatos, el diálogo tripartido se mantiene. “El tripartismo no lo abandonamos, solo que no nos pusimos de acuerdo”, declaró.

Luis Barbosa, líder sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE) manifestó que no aceptan una negociación del salario por más de un año porque no está apegado a la Ley del Salario Mínimo. Expresó que el Gobierno podría tomar la decisión de manera unilateral entre mañana viernes y el lunes.

El salario mínimo promedio en Nicaragua es de 5,642.5 córdobas (US$181.8 ). Desde 2009, el salario mínimo nominal se ha incrementado en un 112%, y el real en un 45% en los últimos cinco años, según las estadísticas del Cosep.

El Artículo 4 de la Ley 625, Ley del Salario Mínimo, dice que “el salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modalidades de cada trabajo y el sector económico. Esta fijación puede ser por unidad de tiempo, obra o por tarea, pudiendo calcularse por hora, día, semana, catorcena, quincena o mes”.