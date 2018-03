San Jorge espera a 160 mil turistas en Semana Santa

Más de 20 mil veraneantes llegaron hoy al balneario de San Jorge, Rivas, como parte de la temporada de Semana Santa, que formalmente comenzará el lunes.

La información la confirmaron las autoridades municipales de San Jorge, que esperan durante la temporada de Semana Santa a más de 160 mil veraneantes entre los 6 kilómetros de costas que tiene disponible este municipio.

El arribó de los veraneantes ha despertado buenas expectativas entre los empresarios turísticos de la zona costera, quienes coinciden en que que esta temporada es la que esperan para impulsar sus ventas.

José Antonio Treminio, propietario del restaurante El Diamante, detalló que la afluencia de visitantes a las costas de San Jorge inició desde el viernes de Dolores.

“Con la procesión de Jesús del Rescate y desde ese día vienen en aumento y con el objetivo de dar un buen servicio los prestadores de servicios turísticos nos preparamos”, afirmó.

Para garantizar la seguridad y el orden, la municipalidad jorgina dispuso de un área de parqueo de seis manzanas, para evitar que los vehículos ingresen hasta las áreas costeras, donde también se habilitaron puestos médicos del Ministerio de Salud, para atender cualquier emergencia.

Pablo Castillo, propietario de uno de los establecimientos turísticos de la zona costera, dijo que pese a la masiva llegada de veraneantes, las ventas han iniciado a paso lento.

“La afluencia masiva de personas ha iniciado en San Jorge, pero las ventas están rogadas y en este preinicio de Semana Santa quienes están visitando nuestro establecimiento de bebidas y comidas son en su mayoría los clientes tradicionales y esperamos que las ventas tomen el ritmo esperado”, detalló.

A las costas jorginas arribaron veraneantes de diversos departamentos, principalmente de Masaya, Carazo y Managua, y algunos hicieron su ingreso desde la madrugada y muchos lo prefieren por ser un balneario seguro.

Entre los miles de visitantes se encontrabaHenry Jarquín, de 28 años y de Masaya, quien confirmó que llegó a las 6:00 am en una excursión que se promueve todos los años en su ciudad.

“Anualmente en el barrio Lomas de Sandino, de Masaya, hacemos este viaje recreativo a San Jorge, porque es un balneario seguro, hay pocos ahogados y hay seguridad policial en las costas, y personal de salud que está presto a una emergencia", indicó.

La afluencia de los veraneantes también representa una buena oportunidad de hacer negocios para comerciantes que llegan desde otros departamentos a ofertar artículos alusivos al verano y frutas.

Comerciantes como Luis Manuel Chévez Pichardo, quien llegó desde El Sauce, León, tiene la esperanza de regresar a su tierra con buenos ingresos.

"Yo llegue a San Jorge desde el jueves de dolores para vender salvavidas infantiles de diversos tipos y tamaños, y no me quejo, porque de manera general las ventas no han estado mal y todos los años vengo a este balneario a comercializar estos artículos inflables, que van desde los C$40 hasta los C$150”, explicó.

Entre los atractivos de este balneario se encuentra el malecón, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la Terminal Portuaria, donde atracan las embarcaciones que cubren la ruta entre San Jorge y la Isla de Ometepe, y entre sus playas también destaca La Galpa y El Cangrejal.

San Jorge, junto San Juan del Sur, son los balnearios más visitados del departamento de Rivas.