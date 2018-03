Casa Santa Lucía fue uno de los primeros negocios de Nicaragua en ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar sus facturas desde teléfonos inteligentes, por medio de la aplicación PayPhone.

A este restaurante, que ofrece servicios de almuerzo, catering y eventos en Managua, le gusta trabajar con lo último de la tecnología y facilitar las cosas a sus clientes, dice su gerente general Lucía Maltez Jarquín.

Además: La factura petrolera de Nicaragua subió 16,6 % en enero de 2018

PayPhone es una aplicación de teléfonos celulares inteligentes que el Banpro Grupo Promerica puso a disposición de los negocios y los clientes bancarios de Nicaragua. Permite registrar las tarjetas de crédito o débito de cualquier banco en la aplicación, para pagar en los comercios afiliados, como Casa Santa Lucía, sin necesidad de llevar una tarjeta físicamente, o de estar presente.

A la fecha, más de 2,000 negocios comerciales del país ofrecen la posibilidad de pagar con esa aplicación y más de 15,000 tarjetahabientes la están usando para cancelar sus facturas, afirma Juan Carlos Gurdián, gerente de Banca de Personas y Medios de Pago de Banpro.

“Para nosotros, es un éxito porque los clientes quedan satisfechos. El cliente nos indica que quiere pagar con PayPhone, entonces nosotros le pedimos el número telefónico y le dictamos el monto. Esto se da más porque los clientes ya manejan que acá pueden pagar con PayPhone, porque primero (cuando la herramienta era nueva) se pusieron avisos para que los clientes la conocieran”, relata la gerente general de Casa Santa Lucía.

Presentan las oportunidades de negocios que ofrece Nicaragua

“Con la tecnología, ahora todo es más ágil y a la gente le gusta mucho lo tecnológico. Es más eficiente en tiempo y en el caso de PayPhone, como hay descuentos, el cliente siente que se le da un tratamiento especial. Entonces las personas, obviamente, se sienten satisfechas”, explica la empresaria.

La preferida

PayPhone es una de las ocho maneras de pagar en la empresa de transporte EcoTrans, cuenta su fundador, Juan Pablo Sandino, quien la considera la preferida “porque le facilita la vida al cliente”.

“El cliente no le tiene que entregar ninguna tarjeta al conductor, ni nada. Todo es digital. La factura le llega al teléfono automáticamente al cliente. Todo es muy fácil y todo es a través del celular inteligente que tiene el cliente. A nosotros, nos encanta; a los clientes, les encanta y todo mundo gana”, asegura Sandino.

Explica que EcoTrans surgió en agosto de 2016, “con la idea de innovar y mejorar sustancialmente lo que es el servicio de transporte privado en Nicaragua”, ya sea para llevar niños a la escuela, universitarios a una gira de estudios o ejecutivos al aeropuerto.

Fondeadores interesados en impacto de microfinancieras

“Ya llevamos año y medio brindando servicio a personas que nos contactan a través de Facebook, WhatsApp, llamadas por teléfono, en fin, varios medios. Ya hemos realizado aproximadamente 8,000 viajes desde que comenzó EcoTrans y llevamos un promedio de cinco estrellas en todas las evaluaciones que nos dejan en Facebook”, asegura Sandino.

El ahorro

EcoTrans, Casa Santa Lucía y PayPhone tienen en común la pasión por la sostenibilidad.

Lucía Maltez Jarquín comenta que con esta tecnología también se cuida el medioambiente, porque “evitamos el uso de papel y es otro gran beneficio que tiene PayPhone; aquí somos muy apasionados por el tema de la sostenibilidad, prueba de ello es que tenemos créditos en la línea verde con el Banpro, en lo que se refiere a eficiencia energética, consumo de agua y de gas, y tenemos equipos de última generación en nuestra cocina”.

“A mí me encanta PayPhone porque nosotros estamos promoviendo la sostenibilidad. Somos una empresa 100% sostenible. Entonces tratamos de reducir lo más posible el uso del papel. Con PayPhone no se usa papel, me encanta”, dice Juan Pablo Sandino.

“Quien no haga una transformación digital de su negocio, va a desaparecer”

Basta la huella

Luego de la presentación de PayPhone al público, en mayo de 2016, Banpro ha sido constante en hacerle actualizaciones a la herramienta, para mejorar su utilidad y eficacia en beneficio de los usuarios, señala Juan Carlos Gurdián.

Una de las modificaciones fue la aceptación de la huella digital, para efectuar los pagos por servicios.

“Salimos con una versión en la que se tenía que escribir una contraseña, para poder pagar. Por medio de la retroalimentación con los clientes, le hemos venido haciendo mejoras y ahora PayPhone ya reconoce la huella digital. Entonces, cuando el comercio le envía el cobro a una persona, se puede hacer el pago únicamente poniendo la huella, si el teléfono tiene esa capacidad”, explica Gurdián.

Para dar facilidad a los establecimientos comerciales que usan esa vía de pago en Nicaragua, Banpro incorporó la aplicación a sus POS inalámbricos, permitiendo hacer las transacciones de una manera más rápida y en el mismo lugar en que está el cliente.

“A través de los POS que ya tienen conexión con el Banpro y que ya los tienen muchos establecimientos comerciales, logramos hacer la integración e hicimos una alianza con UNO Petrol, para comenzar a probarlo en todas sus estaciones, y nos ha ido súper bien. Esperamos crecer mucho más este año, sobre todo con la implementación de los POS. Creemos que podemos llegar a muchísimos más comercios”, dice Gurdián.

Lucía Maltez Jarquín, la gerente general de Casa Santa Lucía, relata que antes usaban la aplicación por medio de computadoras. “Era un poquito más atrasado, porque teníamos que esperar que cargara la aplicación y esperar al cliente que aceptara el pago. Ahora ya no. Con la actualización que se le hizo al POS, es más rápido. Es más eficaz. Antes se tardaba de dos a tres minutos, ahora aproximadamente un minuto o menos”, afirma.

Juan Pablo Sandino, de EcoTrans, dice que en la guantera de sus vehículos va un POS del Banpro para hacer la transacción.

De cuenta a cuenta

Otra de las modificaciones incorporadas en PayPhone fue la “transferencia de persona a persona entre cuentas de ahorro de Banpro”. Con esa opción, hoy dos personas se pueden transferir dinero a través de sus smartphone.

PayPhone es el primer producto en Nicaragua y Centroamérica, traído por Banpro Grupo Promerica, que permite “la desmaterialización” de las tarjetas de crédito o débito, con bandera Visa o Mastercard, afirma Julio Ramírez Argüello, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de esta entidad bancaria.

“Esta innovación en nuestro mercado ha venido evolucionando con mejoras importantes en sus actualizaciones, centradas en facilitarle a nuestros clientes (tarjetahabientes y comercios) las transacciones de forma ágil, conveniente y segura”, resalta Ramírez.

Juan Carlos Gurdián explica: “Si vos tenés una cuenta en Banpro y yo tengo una cuenta en Banpro, yo puedo enviarte plata solo por medio del número de teléfono, sin necesidad de ingresar a la banca en línea, ingresar una contraseña, buscar la opción de transferencia e ingresar un código de validación. Solo con el número de teléfono, yo digo que quiero sacar la plata de mi cuenta del banco y enviártela a tu cuenta. Vos aceptás la transferencia y se deposita inmediatamente”.

Además, la activación de las tarjetas ahora es más rápida, si el número de teléfono ya está activado en el banco. El gerente de Banca de Personas dice que también mejoraron la presentación de PayPhone, de modo que permanece activa mientras se está esperando el cobro, el cual, según los empresarios entrevistados, tarda cerca de un minuto.

Las mejoras han sido constantes porque esta aplicación de Banpro es de fácil adaptación a las necesidades de los usuarios. “El cambio para que aceptara la huella digital, lo hicimos en tres semanas. La transferencia de persona a persona, la hicimos en aproximadamente mes y medio. Algunas aplicaciones en el mercado se tardan de seis meses a un año, para poder hacer un cambio. PayPhone nos permite hacer las mejoras que se necesiten en tiempos muy amigables, para tener un impacto positivo en la apreciación de los clientes”, destaca Gurdián.

Sostiene que cuando un cliente usa PayPhone por primera vez, la vuelve a usar porque es versátil y rápida. “Aprobar la transacción y hacer pagos con PayPhone es más rápido que sacarte la cartera, sacar la tarjeta, dársela al que atiende el comercio y esperar que se efectúe el cobro”, asegura.

Recuerda que, con PayPhone, no se necesita andar una tarjeta para poder pagar. “Se puede dejar en la casa la tarjeta, y hoy por hoy las personas estamos acostumbradas a andar el celular 24/7, es decir, en todo momento. Es más probable dejar la cartera en la casa, que dejar el celular en la casa. Por eso apostamos a esta solución”, enfatiza.

Las ventajas de esta aplicación

1. Ya no es necesario portar la tarjeta de crédito y/o débito para realizar una transacción en el comercio. Se evita perderla o dejarla olvidada.

2. Ya no es necesario entregar la tarjeta a alguien para cancelar una cuenta. Solo brinda su número de celular al comercio, para que le envíen por mensaje el pago a autorizar.

3. Ya no es necesario estar en un lugar para pagar con tarjeta. Si su hija lleva el vehículo a cargar combustible, da su número de teléfono y usted autoriza el pago por teléfono desde su oficina.

4. Puede realizar pagos de servicios o compras a domicilio, sin necesidad de dictar por teléfono el número de su tarjeta. Solo da su número celular y autoriza la transacción desde su teléfono.

5. La identificación con la huella dactilar le permite entrar a la aplicación PayPhone y autorizar una transacción, de forma sencilla y segura.

6. En el comercio, los POS Banpro ya tienen la aplicación; solo digitan el número de teléfono del cliente, le envían la solicitud de pago al celular y él lo autoriza.

7. Puede hacer pagos de persona a persona, autorizando cargarlo a su tarjeta de crédito o débito y acreditarlo a la tarjeta de débito o crédito de otra persona. Es como retirar dinero de un ATM para pagarle a otra persona, pero sin movilizarse para realizarlo. Es fácil, rápido y seguro, por el celular.