El presidente de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Carga (ANAC), Ernesto Esquivel, considera que uno de los retos que enfrentan los empleadores de este sector es la falta de educación superior en temas de logística y transporte. “En Nicaragua no hay una carrera ni técnica de logística y transporte”, señala.

Esquivel en entrevista con El Nuevo Diario destaca la importancia de la primera edición de la Feria Expologistics Nicaragua 2018, la cual es un esfuerzo en conjunto entre ND Medios, a través de ND Eventos y el Instituto Iberoamericano para el Fortalecimiento Empresarial (Inife). “La feria es una oportunidad de tener acercamiento con clientes potenciales”, dice.

¿Cómo valora el panorama de las agencias de carga en Nicaragua?

En Nicaragua existen como 300 agencias de carga inscritas ante la Dirección General de Transporte Acuático en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), de las cuales se cuenta con universo total de 190, las que actualizan su licencia anualmente. Existen agencias de carga que tienen bastante trayectoria en el país y existen trasnacionales que ponen sucursales en Nicaragua. También hay informales, por decir así, que son las personas que trabajaron para una agencia de carga, conoció el giro de negocio, hizo sus contactos comerciales, y después montó su propia empresa. Los informales (están inscritos ante autoridades) representan más competencia en el país. Pero básicamente así está dividido el panorama de las agencias de carga.

¿Esas 300 agencias de carga son un buen número bueno si tomamos en cuenta el desarrollo económico del país?

Es un número que va acorde a la realidad. Hay muchas agencias de carga que se han diversificado, no solamente ofrecen los servicios de agencias de cargas, sino que son operadores logísticos que ofrecen agencia aduanera, entrega de la mercadería a puerta. Hay algunos que tienen almacén fiscal o bodegas generales. De esos son pocos, podemos hablar de unas 20 empresas, es decir de un 10% de los que renuevan licencias anualmente.

¿Y cuánto crecen este tipo de empresas?

Van creciendo poco a poco, estamos viendo que entre 5 y 7 empresas se incluyen anualmente, pero hay otras que vienen desapareciendo. Básicamente es la demanda y oferta lo que termina balanceando el mercado.

¿Y por qué pasan esas salidas?

Tal vez es una persona que trabajó para una agencia de carga grande, que trabajó por 20 años, ganó experiencia y formó su propia de agencia de carga, trabajando desde su casa. La agencia de carga es un intermediario, nosotros podemos vender un flete desde China para Nicaragua, pero en ningún momento físicamente cargamos la carga, en ningún momento hacemos papeleo. Simplemente funciona con representantes en diferentes países que se comunican vía correo. Básicamente tecleando en una computadora movés una cadena de suministros en los cuales vos no hacés el trabajo en sí: no sos dueño de camiones, ni de buques. Eso hace que el negocio lo podás hacer remoto. Si desaparecen es porque esta persona se sale de la agencia de carga, y montó su empresa pero solo tiene un cliente, y de pronto otra empresa más grande le capta el cliente. ¿Qué pasa? Te quedás sin clientes y dejás de existir.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las agencias de carga en Nicaragua?

Como empleador el reto más grande es la falta de educación superior en temas de logística y transporte. En Nicaragua no hay una carrera ni técnica de logística y transporte. Tenés de agencia aduanera, mucha gente confunde qué es logística, pero la agencia aduanera comienza desde que la mercadería es introducida al país, sin embargo, la logística comienza desde que hiciste todos los contactos desde el origen. La educación superior o técnica es muy importante. Panamá ofrece licenciatura en logística.

¿Y qué profesionales están supliendo estos empleos?

Diseñadores gráficos, ingenieros industriales, contadores, licenciados en administración, publicidad, pero no tienen una base de esto, tal vez vieron comercio internacional, no es suficiente. Estás captando gente en la que tenés que invertir bastante en la capacitación. El mercado laboral no está ofreciendo gente con carreras técnicas y licenciaturas que puedan entrar en empresas como estas.

¿Y qué consecuencias tiene eso?

Eso genera que el importador, que es lo que más se hace, prefiere comprar los fletes en términos internacionales diferentes. Hay tantos términos comerciales que implican un servicio diferente.

¿En términos logísticos, cuáles son los retos?

Estamos en un mundo globalizado y mucha gente voltea a ver a Nicaragua por su crecimiento económico que tiene y es más atractivo. Es más atractivo para agencias de carga internacional. Pero el problema sigue siendo la capacitación del personal local, todo esto influye en la competitividad.

¿Cuál es la importancia para el país de la feria Expologistics 2018 que se realizará este 18 y 19 de abril?

Es muy importante porque la feria que más se asemejaba a esta es Expo APEN, porque había productores y exportadores, pero no era meramente logística. Nosotros tendremos un stand en Expologistics 2018, y lo que hacemos es ofrecerles a nuestros asociados tiempo compartido. Algunos de nuestros pilares son: educar a nuestros asociados, abogar por ellos (si hay problemas) y apertura a opciones comerciales. En el caso de Expologistics 2018 lo que se busca es eso: generar las relaciones comerciales con nuestros asociados.

¿Qué provecho se le puede sacar a la feria?

Comercialmente tenés un espacio donde nuestros asociados pueden ofrecer sus servicios y darse a conocer. En el stand de nosotros lo que hacemos es darles oportunidad a nuestros asociados de participar, de modo que le asignamos horas, ¿por qué hacemos eso? Porque este tipo de ferias no es muy común en Nicaragua. La feria es una oportunidad de tener acercamiento con clientes potenciales.

¿Nicaragua ya necesitaba una feria de este tipo, considerando el desarrollo del comercio exterior?

Sí, ya se necesita tocar estos temas. El comercio en Nicaragua está creciendo, por ende tenés que ir traduciendo eso en este tipo de evento donde la gente se va conociendo. La logística está más sonada.

¿Quién es?

Es presidente de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Carga desde 2017. Su período vence en junio de 2018, sin embargo aspira a la reelección por un período más. “Hay reelección indefinida conforme a los estatutos, pero considero que un período de dos años está bien. Tener una reelección indefinida no permite dar oportunidades a otras personas. No es de mí parecer perpetuarse en la Presidencia”, considera. Esquivel estudió Administración de Empresa y desde 2012 empezó a trabajar en una empresa de logística. Actualmente es gerente general de PCS Central América.