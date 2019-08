Caídas en Wall Street tras asesinato de Bhuto

La Bolsa de Nueva York inició hoy la jornada con sus indicadores en territorio negativo, poco después de conocerse que la ex primera ministra pakistaní Benazir Bhutto murió en un atentado y divulgarse datos económicos desfavorables.



Poco después de cumplirse la primera media hora de negocios en el parqué de la bolsa neoyorquina, el Dow Jones de Industriales, el índice más importante de Wall Street, bajaba 75,19 puntos (-0,55%) hasta las 13.476.50 unidades.



El mercado tecnológico Nasdaq perdía 11,68puntos (-0,43%), hasta situarse su índice en 2.712,73 unidades.



El selectivo S&P 500, que agrupa a los 500 principales valores que cotizan en Nueva York, retrocedía 7,50 puntos (-0,50%), hasta las 1.490,16 unidades.



Los inversores iniciaron la actividad con la noticia de que la líder opositora pakistaní había perdido la vida durante un atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Rawalpindi, que causó además la muerte de entre 15 y 25 personas.



Un incremento de la tensión en la esfera internacional tiende a suscitar inquietud entre la comunidad de inversores por el efecto que eso pudiera tener en el crecimiento de la economía a nivel global.



Economía EU a paso lento

En el panorama estadounidense, los inversores conocieron otros datos que agudizan la impresión de que la economía de EE.UU. avanza a un paso más lento hacia el nuevo año.



El Departamento de Comercio informó que los pedidos de bienes duraderos a las empresas aumentaron un 0,1 por ciento en noviembre, muy por debajo del avance del 2,2 por ciento que esperaban ver los economistas.



El registro fue no obstante más favorable que en octubre, cuando los pedidos descendieron un 0,4 por ciento.



En cuanto al mercado laboral, las peticiones nuevas de subsidios por desempleo aumentaron en 1.000 solicitudes en la pasada semana, hasta un total de 349.000, según datos del Departamento de Comercio.



La tendencia bajista en la bolsa neoyorquina se mantenía incluso después de anunciar la entidad The Conference Board que su índice de confianza de los consumidores en la economía subió a 88,6 puntos, desde los 87,8 puntos de noviembre.



En el mercado Nasdaq, las acciones de Amazon.com y de Apple se mantenía en un precio similar al de la sesión anterior, a 92,83 y 198,93 dólares respectivamente, después de haber tenido un buen comportamiento en la sesión anterior por las buenas perspectivas de sus resultados de ventas navideñas.



El diario Financial Times informaba hoy que 20th Century Fox, filial de News Corporation, había llegado a un acuerdo con Apple que permitirá a los usuarios de sus productos alquilar películas de ese estudio a través de internet.



Entre las compañías que veían como caía aún más el valor de sus acciones estaba la corporación SLM, la empresa especializada en préstamos para la educación superior, después de anunciar que planea conseguir unos 2.500 millones de dólares con ofertas públicas de títulos, para afrontar la depreciación de sus acciones.