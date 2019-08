Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

27 Diciembre 2007 |

3:52 p.m. |

Bancos no abrirán 29 y 31 de diciembre

REDACCIÓN CENTRAL

Los bancos permanecerán cerrados más días que el año pasado en la temporada navideña, ya que no atenderán al público ni el 29 y ni el 31 de diciembre, informó la Asociación de Bancos Privados (Asobanp).



A través de un comunicado, el organismo que aglutina a los bancos del país informó que el cierre de ambos días es “para cumplir con la disposición de las Superintendencia de Bancos de aplicar a partir del primero de enero de 2008 la Norma sobre Manual Único de Cuentas para las Instituciones Bancarias y Financieras”.



El comunicado añade que a solicitud de Asobanp, fueron autorizados para que todas las sucursales de las instituciones afiliadas ubicadas en todo el territorio nacional suspendan la prestación de servicios al público los días sábado 29 de diciembre de 2007 por la mañana y lunes 31 del corriente.



Además, por motivo de las celebraciones de Año Nuevo, no se atenderá al público el martes primero de enero de 2008.



Costa Rica aumentó exportaciones de banano a UE

San José /AFP

Costa Rica exportó a la Unión Europea (UE) banano por un total de 611 millones de dólares, entre enero y noviembre de 2007, cifra superior al monto que registró el año pasado, pese a restricciones arancelarias vigentes, informó ayer el diario La Prensa Libre.



Según los datos, en 2006, entre enero y noviembre, las exportaciones bananeras a la UE alcanzaron 558 millones de dólares.



La UE impuso este año un arancel de 176 euros por cada tonelada métrica de la fruta exportada desde cualquier país de Latinoamérica, una medida impugnada por países como Ecuador y Costa Rica, considerados los dos principales productores de banano en el mundo.



La decisión persigue la protección de las exportaciones de los países de África, Caribe y Pacífico, muchas ex colonias de naciones europeas.



Sin embargo, autoridades del gobierno costarricense esperan que el arancel, que consideran elevado, pueda reducirse cuando el istmo centroamericano suscriba un Acuerdo de Asociación con la UE, que incluye un Tratado de Libre Comercio.



El sector inmobiliario español entra en crisis

Madrid / EFE

Caídas en las ventas y dificultades para los promotores y agencias inmobiliarias: el sector inmobiliario español no ha aterrizado de forma suave en 2007, como pensaban el gobierno y los observadores a principios de año, sino más bien de forma dura.



Algunos son alarmistas y hablan de crisis, otros se muestran más tranquilizadores, pero todos están de acuerdo en que la situación se ha degradado en 2007.



El tema es tanto más importante en cuanto que el sector de la vivienda contribuye al 7,5 por ciento del PIB del país (según el banco BBVA), y que la construcción en su conjunto emplea a cerca del 13 por ciento de los trabajadores (según el ministerio de Industria).



Todo ello a tres meses de las elecciones legislativas en las que el jefe del gobierno socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, espera lograr un segundo mandato.



"Hay una crisis en el sector del mercado residencial español", declaró recientemente Jesús García de Ponga, consejero delegado de Metrovacesa, uno de los primeros grupos inmobiliarios españoles, que firmó en 2005 un 45% de preventas menos que en 2006.



Brasil crecerá 5.2 por ciento en 2007

Río de Janeiro/EFE

El Banco Central brasileño prevé que la economía del país se expandirá un 5.2 por ciento este año, pero que el crecimiento caerá a 4.5 por ciento en 2008.



Las previsiones forman parte del Informe Trimestral de Inflación divulgado hoy por el organismo emisor y que refleja el optimismo del Banco Central con respecto al crecimiento económico pero su preocupación con la inflación.



En el informe el Banco Central revisó su proyección para el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) este año debido a que su previsión anterior (septiembre) era de una expansión del 4.7 por ciento.



El emisor atribuyó la mejoría a la constatación de que la economía creció a un ritmo mayor que el previsto hasta el tercer trimestre.



Las previsiones del Banco Central son menos optimistas que las de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), para la cual la economía crecerá un 5,3 por ciento este año y un 5,0 por ciento en 2008.



Crece el tráfico aéreo en Chile

Santiago de Chile/EFE

El tráfico aéreo internacional de Chile creció entre enero y noviembre de este año un 17.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2006, al transportar un total de 4.485.690 pasajeros, informó ayer la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).



Sumados los vuelos nacionales e internacionales se transportaron 8.174.703 pasajeros, precisó el informe de la JAC.



Del total, "657.999 son nuevos pasajeros que han sido movilizados en vuelos internacionales y 638.474 corresponden a vuelos dentro de Chile", indicó, al entregar los datos, el secretario general del organismo, Jorge Frei.



Durante noviembre, en tanto, el tráfico internacional anotó un crecimiento de 10,1 por ciento respecto de igual mes de 2006, con 410.043 pasajeros.



Alimentos encarecieron en Rusia en 2007

Moscú/EFE

La inflación en Rusia será este año del 12 por ciento, cuatro puntos porcentuales más de lo previsto, si bien los alimentos registrarán un encarecimiento del 16 por ciento, informó ayer el ministerio ruso de Desarrollo Económico y Comercio.



El aumento de los precios de los alimentos supera con creces la inflación general en el país, lo que afecta directamente a un 60 por ciento de los 142 millones de ciudadanos de Rusia, señaló el ministerio en un comunicado.



En los once primeros meses del año los precios de los alimentos subieron un 13.7 por ciento frente a una inflación general del 10.6 por ciento, cuando en el mismo período de 2006 los respectivos indicadores fueron del 7,5 por ciento y el 8,2 por ciento.



En todo el año "los precios subirán una media del 12%, mientras que los de los alimentos aumentarán en un 16% y los servicios un 13%", cita la nota las palabras de la nueva ministra de Desarrollo Económico y Comercio, Elvira Nabiúllina.



En una entrevista con la agencia Interfax la ministra admitió que el aumento de la inflación en el país en cuatro puntos por encima del 8% previsto por el Gobierno es "el mayor fracaso del año" para su cartera.



Prodi habla de balance económico positivo para Italia

Roma / EFE

El presidente del consejo italiano, Romano Prodi, en grave dificultades porque su mayoría parlamentaria se evapora, trazó ayer un balance favorecedor de su actividad en el plano económico en 2007.



"Terminamos el año con un déficit de un 2 por ciento" en relación al PIB, un año antes de lo previsto, dijo Prodi durante su discurso de fin de año.



"Italia es un país que retoma su marcha y que salió del estado de emergencia" económico de los últimos años, agregó.



"La tasa de desempleo es de 5,6 por ciento y nunca fue tan baja en los últimos 25 años. Estamos claramente por debajo del promedio europeo. Las exportaciones volvieron a crecer tras años de pérdidas, llegando a 3,6 por ciento", afirmó Prodi.



Prodi también prometió importantes reformas para 2008, de la administración pública a la justicia, así como una rebaja de impuestos a los ingresos y un alza de la productividad.