Transportistas de carga logran desplazarse por el país

La Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) señaló ayer que entre 400 y 500 camiones de carga permanecen trancados en vías nicaragüenses, principalmente en la carretera Panamericana Sur.

De acuerdo con el presidente de la ATN, hoy valorarán la situación del transporte de carga, debido a que aún permanecen los tranques en varios puntos de Nicaragua.

“Quedamos para evaluar eso hoy, estamos viendo, mandamos a valorar a nivel nacional cómo está la situación, si están pasando los vehículos. Aún hay entre 400 y 500 camiones de carga”, dijo.

Los tranques que aún impiden el paso de los camiones son los de Granada y Jinotepe. “Otros lugares nos han permitido salir paulatinamente, donde está cerrado es en Jinotepe, ahí no se avanza desde hace varios días”, agregó.

El dirigente de los transportistas cree que la flexibilidad de los ciudadanos que mantienen los tranques se debe a los avances en la mesa del diálogo nacional. “Instalar las mesas de trabajos ha ayudado”, consideró.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Carga Costarricense de Transportistas Unitarios, Marjorie Lizano, expresó que han informado a sus transportistas que los tranques se mantienen en el país.

“Sugerimos favor esperar que esto mejore. Algunos (tranques) permiten circulación cada cierto tiempo, pero otros no, y todavía no existe ruta que no tenga tranque”, aseveró.

Hasta el primer trimestre del año, el flujo comercial entre Nicaragua y el resto de Centroamérica totalizó US$524.5 millones.

De estos US$158.81 millones corresponden a exportaciones nicas enviadas al resto de la región, los US$365.69 millones restantes pertenecen a las importaciones provenientes de Centroamérica, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

Tranques permanecen

En Boaco, los tranques se mantienen firmes. Ahí los autoconvocados permiten el paso vehicular cada dos horas para no afectar al comercio y a la población.

Los tranques situados sobre la carretera Norte, Centro y Sur de la zona central del país se mantienen, en su mayoría, con pasos escalonados para los vehículos livianos.

Las ambulancias, camiones cargados de comida y pipas con combustible tienen vía libre en esa zona. Los tranques continúan en Tecolostote, San Lorenzo, Camoapa y empalme de Boaco de forma pacífica

En Chontales permanecen tranques en la salida Juigalpa- Managua, en El empalme del Lóvago, entrada del municipio de San Pedro de Lóvago, El Coral, Las Curvas, Cuapa y en la entrada de Santo Domingo.

(Con colaboración de Auxiliadora Martínez y Mercedes Sequeira)