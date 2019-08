Gobierno pierde 2 mil millones en ingresos

El retraso en la Reforma Tributaria, proyecto que el gobierno debió haber presentado en 2007, está provocando que el Estado deje de percibir cerca de 2 mil millones de córdobas adicionales a los ingresos actuales, los que se podrían estar destinando a los maestros, al sector salud, la Policía y atacar la pobreza, expresó René Vallecillo, experto en derecho fiscal.



El ex viceministro de Hacienda dijo que la Reforma Tributaria es una de las medidas a tomar si se quiere atacar la pobreza y el desempleo de manera consistente y coherente, porque permitiría obtener más ingresos.



Explicó que aunque se podrían obtener cerca de 2 mil millones de córdobas en ingresos adicionales por la Reforma Tributaria, si ésta es mediatizada por los intereses de los grupos de poder, sólo podría dejar unos mil millones de córdobas.



Consideró importante el nivel de ingresos que podría sumar la reforma, ya que del Presupuesto de la República, de 28 mil millones de córdobas, el monto adicional que podría dejar sería del ocho por ciento del mismo.



Agregó que un segundo aspecto que se necesitaría es reestructurar la deuda interna del país, porque no puede ser posible que se logre concretar con la externa y no se pueda con la interna, para destinar más recursos a la deuda social.



Vallecillo señaló, además, que se necesita transparentar los recursos provenientes del petróleo venezolano, para distribuirlos de manera prioritaria a las principales necesidades de la población.



Enfatizó en que todos estos recursos que se pueden destinar al combate a la pobreza deben distribuirse sin poner condiciones políticas o partidarias, para lograr un resultado positivo en este aspecto.



El ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacciolli, dijo hace pocos días que en 2007 sólo lograron entrar 1 millón 700 mil barriles de petróleo de Venezuela, de 10 millones que consume el país en el año, pagado el 50 por ciento en 90 días y el resto al crédito, a 25 años de plazo.



El uso de esos fondos causó polémica durante todo el año, ya que la oposición demanda mayor transparencia, pues el 50 por ciento que se paga a 90 días, supuestamente, reingresará en proyectos sociales.