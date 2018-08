Banco Central de Nicaragua modifica sus normas financieras, sin afectar cambio del dólar

El Banco Central de Nicaragua (BCN) indicó hoy que una reforma a sus Normas Financieras no afectará el cambio del córdoba respecto al dólar de Estados Unidos.

La institución explicó que la resolución lo que hace es otorgar al presidente del BCN, en la actualidad Ovidio Reyes, la facultad para determinar la “tarifa” que la institución cobrará por la venta de dólares y euros.

El BCN agregó que “la tarifa o comisión por venta de divisas se mantiene en 1%, con base en Resolución Administrativa”. Es decir, el cambio del córdoba respecto al dólar se mantiene invariable.

El Nuevo Diario reproduce íntegro el comunicado del BCN:

“El Banco Central de Nicaragua (BCN) informa que en La Gaceta No. 163 del 24 de agosto del año 2018 fue publicada Resolución CD-BCN-XXXV-1-18, en la cual el Consejo Directivo del Banco autorizó un ajuste al artículo 5 de las Normas Financieras, en el que se determina que la tarifa que el BCN cobrará por venta de USD, EUR u otras monedas extranjeras libremente convertibles a las instituciones señaladas por Norma será definida por el Presidente del Banco, tal como lo establece el artículo 27 numeral 9 de la Ley Orgánica del Banco Central No. 732. La tarifa o comisión por venta de divisas se mantiene en 1%, con base en Resolución Administrativa No. PBCN-XVI-AGOSTO-2018-DO, emitida por el Presidente del BCN el 09 de agosto de 2018”.

Por otro lado, en su resolución publicada en la La Gaceta del pasado viernes, el BCN modificó el sistema de publicación del cambio oficial del córdoba respecto al dólar.

Según lo aprobado, se reforma el artículo 5 de las Normas Financieras referido a las Operaciones de Cambio del BCN.

“El BCN publicará en la segunda quincena de cada mes el Tipo de Cambio Oficial del córdoba con respecto al dólar de Estados Unidos que regirá sus operaciones de cambio en el mes subsiguiente”, indica la resolución.

De acuerdo con fuentes del sector financiero, esta medida no afecta en este momento el cambio del córdoba respecto al dólar.

Esta reforma, que está compuesta por siete literales, sí otorga al presidente del BCN una facultad que antes era del Consejo Directivo.

El literal d señala: “Para la venta de dólares, euros u otras monedas extranjeras libremente convertibles, la tarifa que el Banco cobrará será definida, conforme ley, por el presidente del BCN en un porcentaje superior al tipo de cambio oficial de la fecha valor, para lo cual este deberá emitir las disposiciones administrativas respectivas”.

Hasta ahora, esa facultad la tenía el Consejo Directivo del BCN, pero ha pasado a ser únicamente del presidente de esa entidad: Ovidio Reyes.