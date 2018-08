Por medio de una resolución, el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que mantiene el porcentaje de la comisión por venta de divisas equivalente a 1% y establece que el presidente de la institución tendrá la facultad de cambiarla.

La resolución no implica un incremento en la tasa de devaluación que es de 5% anual, informó el BCN.

Microfinancieras piden solucionar crisis de Nicaragua

La resolución CD-BCN-XXXV-1-18, publicada el viernes 24 de agosto en La Gaceta, no especifica la tasa de comisión exacta, pero establece un aumento en la discrecionalidad al otorgarle al presidente del BCN, Ovidio Reyes, la facultad de definir la comisión, algo que antes le correspondía al Consejo Directivo.

En una nota de prensa, el BCN explica que la comisión por divisas vigente de 1% corresponde a una resolución administrativa emitida por Reyes el 9 de agosto de este año.

“El BCN informa que en La Gaceta No. 163 del 24 de agosto del año 2018 fue publicada Resolución CD-BCN-XXXV-1-18, en la cual el Consejo Directivo del Banco autorizó un ajuste al artículo 5 de las Normas Financieras, en el que se determina que la tarifa que el BCN cobrará por venta de USD, EUR u otras monedas extranjeras libremente convertibles a las instituciones señaladas por norma será definida por el presidente del Banco, tal como lo establece el artículo 27 numeral 9 de la Ley Orgánica del Banco Central No. 732. La tarifa o comisión por venta de divisas se mantiene en 1%, con base en Resolución Administrativa No. PBCN-XVI-AGOSTO-2018-DO, emitida por el presidente del BCN el 9 de agosto de 2018”, expresa el comunicado.

De acuerdo con fuentes del sector financiero, esta medida no afecta en este momento el cambio del córdoba respecto al dólar.

Terrenos y casas pierden valor

Los 10 puntos que conformaban el artículo 5 de la Ley 732 o Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, fueron reducidos a siete puntos y dos fueron modificados casi en su totalidad.

El punto clave de esta reforma establece facultades al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) para cambiar el porcentaje a la tarifa que se aplica a la venta de divisas.

“Para la venta de USD (dólares), EUR (euros) u otras monedas extranjeras libremente convertibles, la tarifa que el banco cobrará será definida, conforme ley, por el presidente del BCN en un porcentaje superior al tipo de cambio oficial de la fecha valor, para lo cual este deberá emitir las disposiciones administrativas respectivas”, detalla el comunicado.

Otro de los puntos que sufrió modificación es el inciso que agrega los mecanismos para la venta de euros y otras monedas extranjeras libremente convertibles por córdobas. “El BCN aplicará el tipo de cambio obtenido en la operación de cobertura indicada anteriormente. Cuando no sea necesario efectuar la operación de cobertura, el tipo de cambio que se aplicará será el tipo de cambio USD/EUR registrado por el BCN en su sistema contable el día de la transacción”, detalla la publicación en La Gaceta.